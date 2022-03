Nova : Marvel Studios lance officiellement le développement d'un projet autour de ce célèbre héros

Après de longues années d'attente, Marvel Studios vient d'officialiser un projet autour de Nova. Pour le moment, on ne sait pas encore s'il s'agira d'un long-métrage ou d'une série pour la plateforme Disney+. Le programme sera écrit par Sabir Pirzada.

Nova : Marvel Studios officialise le projet

Enfin, Richard Rider, alias Nova, va bientôt rejoindre le Marvel Cinematic Universe (MCU). D'après Deadline, Sabir Pirzada, le scénariste de la série Moon Knight, qui sort ce mercredi 30 mars sur Disney+, a été engagé pour écrire un récit autour de Nova. Deadline ne précise pas s'il s'agira d'un projet de long-métrage ou simplement d'une nouvelle série à destination de Disney+. De notre côté, puisque que c'est Sabir Pirzada, davantage spécialisé pour le petit écran (Person of Interest, Roswell, New Mexico, The Crossing), qui va s'occuper du script, on penche davantage vers l'hypothèse de la série.

Richard Rider ©Marvel Comics

Richard Rider, membre de la Nova Corps, est attendu dans le MCU depuis de nombreuses années maintenant. Depuis 2014 avec Les Gardiens de la Galaxie pour être exact. En effet, la planète Xandar et la Nova Corps (un peu l'équivalent des Green Lantern dans l'univers Marvel) sont présentées dans le film de James Gunn. Les Gardiens croisent notamment la route de Nova Prime incarnée par Glenn Close et de Rhomann Dey campé par John C. Reilly, tous les deux membres de la Nova Corps. Il n'en fallait pas plus pour que les fans spéculent sur l'introduction prochaine de Richard Rider, le membre le plus emblématique de la Nova Corps. Mais depuis, toujours rien.

Les choses se sont accentuées quand, dans Avengers : Infinity War, les spectateurs apprennent que Thanos a récupéré la pierre du pouvoir en détruisant Xandar. Un récit qui reprend la trame d'évolution de Richard Rider en tant que Nova Prime dans les comics. En effet, dans les histoires des comics, ce dernier devient le seul Nova restant, après que Annihilation a détruit la planète Xandar et l'intégralité de la Nova Corps. Pourtant, encore une fois, dans le MCU, pas de Richard Rider à l'horizon...

Qui est Richard Rider ?

Dans les comics Richard Rider est créé en 1976 par Marv Wolfman et John Buscema. Originaire du Queens, Richard Rider est choisi par Rhomann Dey pour intégrer la Nova Corps. Comme c'est abordé dans le paragraphe précédent, après le génocide de Annihilation, Richard Rider, dernier Nova en activité, devient le réceptacle du Worldmind, la base de données intelligente de la civilisation Xandarienne.

Nova Prime (Glenn Close) - Les Gardiens de la Galaxie ©Marvel Studios

Logiquement, le MCU devrait se servir du génocide de Thanos au début de Avengers : Infinity War pour introduire Richard Rider. Actuellement, comme ont pu le prouver les séries Hawkeye et WandaVision, Marvel Studios aime reprendre des éléments centraux du MCU pour les présenter sous un point de vue différent. C'est dans cette logique que le show centré sur Clint Barton retourne en 2012 pendant l'invasion de New York par les Chitauris pour présenter Kate Bishop. Ou que WandaVision développe le snap de Thanos sous un angle encore différent. L'introduction de Richard Rider pourrait ainsi permettre de voir Thanos détruire la planète Xandar sans autre forme de procès.

Par la suite, ce justicier cosmique pourrait apparaître dans d'autres sagas, comme par exemple dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Dans les comics, Sam Alexander, le dernier Nova en date, est effectivement un membre des nouveaux Gardiens de la Galaxie. Affaire à suivre donc.