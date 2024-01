Nudes : le Skins français de Prime Video s'offre une bande-annonce captivante

Prime Video a dévoilé la bande-annonce de "Nudes", prochaine série française qui présentera une jeunesse de différents horizons autour du principe de photos dénudées et ses conséquences.

Nudes : nouvelle série de Prime Video

Diffusée entre 2007 et 2013, la série britannique Skins présentait de manière moderne le quotidien de la jeunesse des années 2000. De nombreuses thématiques y étaient abordées, comme la sexualité, l'homosexualité, la dépression, le rapport aux drogues, l'anorexie ou encore le harcèlement. La série a marqué son époque et on ne peut s'empêcher d'y repenser devant Nudes, nouveau programme de Prime Video.

Seulement ici, la jeunesse sera traitée plus spécifiquement via son rapport aux images. Et, comme le titre l'indique, au phénomène de nudes. Ces photos dénudées, prises et transmises avec un téléphone. Des photos qui peuvent être dévoilées sans le consentement de la personne concernée, avec les conséquences qu'on imagine. Des stars en avaient même fait les frais en 2014 à cause d'un hacker.

Une série choc dans la veine de Skins ?

Dans Nudes, cela concernera des inconnus de différents âges et milieux sociaux. Chacun sera impacté différemment, en étant tantôt victime, tantôt responsable. Construite en trois parties, la série va en effet s'attarder sur Victor, Ada et Sofia. Le premier sera accusé d'avoir mis en ligne la vidéo d'une mineure en plein rapport sexuel. Il sera intéressant de voir sa défense, et sa prise de conscience ou non de l'impact de ses actes. Le garçon étant issu d'un milieu favorisé, des questions sociales seront également mises en avant.

Nudes ©Prime Video

Il en sera de même pour Sofia et Ada, comme on peut le lire dans le dossier de presse de la série : Sofia permet de raconter l’histoire d’un personnage tiraillé par le déterminisme social et confronté à l’homophobie / Aada, adolescente évoluant dans une campagne envoie de désertification, permettant d’évoquer les dangers de la pédo-criminalité sur internet.

Nudes se présente donc comme une série choc, moderne aussi bien dans ses sujets abordés et ses personnages représentés, que dans sa mise en scène. La bande-annonce dévoilée par Prime Video montre des propositions visuelles de la part des réalisatrices Andréa Bescond, Sylvie Verheyde, et Lucie Borleteau, chacune à la tête d'une partie.

Pour voir le résultat de la saison 1, composée de dix épisodes de 26 minutes, rendez-vous sur Prime Video le 1er février.