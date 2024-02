Nudes : Baptiste Masseline (Victor) "s'est pris une grosse engueulade" pour cette scène compliquée

Andréa Bescond n'a pas été tendre avec Baptiste Masseline, l'interprète de Victor dans la série "Nudes" de Prime Video, avec une scène compliquée à tourner pour le jeune acteur.

Nudes : un tournage intense pour Baptiste Masseline (Victor)

Prime Video a dévoilé le 1er février 2024 la saison 1 de Nudes. En dix épisodes, la série qui se compose de trois parties distinctes aborde la question des photos intimes et de leur divulgation sur Internet. C'est au travers de trois jeunes d'âges différents que le programme présente de manière large la jeunesse dans notre société actuelle. On suit ainsi Victor en première année de médecine, la lycéenne Sofia et enfin la jeune Ada, au collège. Tous vont alors être soit victime soit responsable de la divulgation de photos ou de vidéos intimes, ce qui permet aux réalisatrices Andréa Bescond, Sylvie Verheyde et Lucie Borleteau d'aborder différents sujets tout en proposant des intrigues prenantes.

Comme elles nous le révélaient lors de la promotion de la série, les cinéastes ont eu des contraintes de budget et de temps, mais également une bonne marge de manœuvre du côté du casting. Une liberté très appréciée par les réalisatrices qui ont ainsi pu diriger des visages peu connus : Léonie Dahan-Lamort (Sofia), Sacha Lauras (Ada) et Baptiste Masseline (Victor). Mais qui dit jeunes acteurs, peut aussi dire manque d'expérience. Et c'est notamment Baptiste Masseline qui s'est retrouvé confronté aux exigences d'un tournage.

Déjà, il y avait le souhait d'Andréa Bescond d'avoir Victor dans tous les plans. Dès lors, le jeune acteur s'est retrouvé avec un emploi du temps chargé. Dans un souci de protection, la réalisatrice a tout fait pour éviter les heures supplémentaires avec son équipe, insistant pour que son comédien puisse décompresser le soir. Ce qui n'a pas empêché Andréa Bescond de l'engueuler fortement lors d'une séquence compliquée pour le garçon.

"J'ai pété les plombs"

Il y a dans la partie de Victor une scène intense durant laquelle le jeune homme reçoit une rafale de coups de la part de sa mère, interprétée par Constance Dollé. Andréa Bescond voulait un rendu précis et sentait que cela pouvait devenir compliqué pour Baptiste Masseline, comme elle nous l'expliquait en interview.

Elle y est allée Constance Dollé, et Baptiste, il a reçu. C'était délicat, je vérifiais si ça allait pour lui. Mais en même temps, ce n'était pas parfait et il fallait la refaire.

Baptiste Masseline - Nudes ©Prime Video

C'est finalement à la troisième prise que la réalisatrice pensait avoir la bonne, avec "quelque chose de magique et le bon rythme". Sauf que dans la continuité de la scène, Victor doit se retourner et poursuivre son dialogue. Mais Baptiste Masseline s'est arrêté de lui-même, estimant qu'il n'était pas dans le bon ton. Ce qui a provoqué la colère d'Andréa Bescond, qui s'en souvient en s'en amusant aujourd'hui.

J'ai pété les plombs. J'ai hurlé : "Tu coupes jamais ! S'il y a quelqu'un qui coupe, c'est moi ! Elle était géniale !". Et puis Constance s'y est mise aussi : "C'est vrai, tu fais chier !". Le pauvre, il s'est pris une grosse d'engueulade.

Baptiste Masseline a dû encaisser la tornade et Andréa Bescond, jusqu'au bout, ne lui a pas fait de cadeau. Ce qui a été accepté par le jeune acteur, content d'apprendre le métier.

A la fin de la séquence, il l'a rentrée comme il fallait. Puis, il m'a pris dans les bras en me disant : "Je suis désolé, mais je suis content. J'apprends le métier". Je m'en suis quand même voulue après coup de lui avoir hurlé dessus.

Malgré ce passage compliqué, le comédien offre une très bonne prestation. Nudes est à découvrir sur Prime Video.