Nudes sur Prime Video : la nouvelle série choc à ne pas manquer

Focus sur "Nudes", nouvelle série française de Prime Video qui traite du cyberharcèlement et de la jeunesse au sens large. Une proposition réussie et pertinente.

C'est quoi Nudes ?

Difficile de faire plus évocateur comme titre que Nudes. Un titre qui renvoie à l'envoi de photos intimes. De ce phénomène moderne, la série française de Prime Video (adaptée d'une version norvégienne) met en lumière le cyberharcèlement à travers trois histoires distinctes. Trois parties, composées de trois épisodes (quatre pour la première partie), et dirigées par trois réalisatrices différentes : Andréa Bescond, Sylvie Verheyde et Lucie Borleteau.

Il est alors question de Victor, en première année de médecine, accusé par une fille de sa classe d'avoir divulgué sur Internet une vidéo d'elle en plein rapport. Puis de Sofia, lycéenne issue d'un milieu populaire qui a rejoint une école plus bourgeoise, et qui après une soirée, découvre que sa première fois avec une fille a été filmée et diffusée. Et enfin d'Ada, une collégienne dont les photos envoyées à un garçon de son école se retrouvent sur des forums, la confrontant aux dangers de la pédo-criminalité.

Que vaut la série Prime Video ?

Au travers des personnages de Victor, Sofia, Ada, et de leur entourage, Nudes offre une représentation large de la jeunesse de notre époque. On pense alors tout de suite à Skins (2007 et 2013), qui en son temps n'hésitait pas à mélanger les genres pour aborder de nombreux sujets. Il en va de même avec Nudes, excellent divertissement capable de lorgner du côté du thriller sans mettre à mal sa part dramatique, et qui interroge sur plusieurs thématiques.

Comme le rapport des classes avec Sofia, la confrontation des jeunes face à des adultes exigeants pour Victor, le rapport au corps et aux pressions sociales pour Ada. Sans oublier une représentation du racisme, du sexisme ou encore de l'homophobie à travers différents personnages (principaux ou secondaires).

Léonie Dahan-Lamort - Nudes ©Prime Video

Nudes offre ainsi une représentation de la jeunesse au sens large, du collège aux premières années de fac, mais aussi de la société dans son ensemble. Et ce, tout en gardant en tête de raconter avant tout une histoire prenante. On est alors rapidement captivé par ce choix de se mettre du point de vue de l'accusé avec Victor, personnage complexe et ambigu. On veut bien le croire dans un premier temps, avant que le doute ne survienne, puis que la vérité éclate.

Cette empathie du spectateur pour le garçon évolue parfaitement, grâce à la qualité d'écriture et de la série, mais aussi grâce à la solide prestation de Baptiste Masseline. Le jeune acteur est une belle révélation, tout comme les interprètes d'Ada (Sacha Lauras) et de Sofia (Léonie Dahan-Lamort). Cette dernière marque d'ailleurs les esprits par les choix de mise en scène forts de Sylvie Verheyde, plus particulièrement lors de scènes de soirées (déjà avec Stella est amoureuse).

Nudes est donc maîtrisée à tous les niveaux. Pertinente dans son sujet, dans ce qu'elle dénonce, sans sombrer dans le drame sordide ou le voyeurisme. Une excellente proposition à découvrir sur Prime Video à partir du 1er février 2024.