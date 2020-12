Obi-Wan Kenobi : 10 personnages qui pourraient apparaître dans la série

La série « Obi-Wan Kenobi » est un des prochains gros morceaux Star Wars. La série verra le retour d'Ewan McGregor dans la peau du Jedi. Et si Dark Vador est confirmé dans l'histoire, on se demande quels autres personnages pourraient apparaître.

Obi-Wan Kenobi

On ne sait pas encore grand chose de cette future série Star Wars. À l'heure actuelle, on sait que le duo Hossein Amini et Joby Harold officiera comme showrunners, qu'Ewan McGregor reprendra le rôle d'Obi-Wan et qu'Hayden Christensen a accepté de revenir dans la peau de Dark Vador. On sait également que la série se déroulera dix ans après les événements de La Revanche des Sith, et que Dark Vador lancera une troupe de Stormtroopers d'élites à la recherche de son ancien maître. Enfin, Obi-Wan devrait déjà être sur Tatooine pour veiller sur le jeune Luke. Mais on ne peut pas s'empêcher de fantasmer sur les protagonistes qui pourraient apparaître dans le show...

Commandant Cody

La Revanche des Sith ©LucasFilm

C'est le personnage qui a le plus de chance d'apparaître dans cette liste non exhaustive. Ce soldat clone était un proche allié d'Obi-Wan pendant La Guerre des Clones. Compagnon d'armes, il a accompagné fidèlement le Jedi dans ses missions les plus périlleuses, jusqu'à ce que Palpatine promulgue l'Ordre 66. L'endoctrinement de Cody a été montré dans La Revanche des Sith, lorsqu'il se retourne violemment contre son ancien ami. Cody a vraisemblablement survécu à La Guerre des Clones et a logiquement rejoint les troupes de l'Empire. Il y a de grandes chances que ce personnage emblématique soit à la tête de l'escadron qui partira à la recherche d'Obi-Wan. Et puisque Temuera Morrison est de retour sur le devant de la scène, il serait à même de reprendre ce rôle qu'il détenait déjà à l'époque.

Dark Maul

La Menace Fantôme ©LucasFilm

Après tout, il demeure le pire ennemi d'Obi-Wan. La série de Hossein Amini et Joby Harold pourrait être la bonne occasion de ramener ce puissant Sith sur le devant de la scène. À cette époque, Dark Maul est toujours vivant. Après sa mort présumée dans La Menace fantôme, sa résurrection a été présentée dans The Clone Wars, avant d'apparaître dans Solo : A Star Wars Story et dans Star Wars Rebels. Dark Maul apprend dans Star Wars Rebels qu'Obi-Wan Kenobi a survécu à l'Ordre 66, et décide de lui rendre une visite de courtoisie. Ainsi, les deux séries pourraient facilement se chevaucher, ce qui pourrait justifier cette rencontre et même entraîner l'apparition d'autres personnages du show. On pense notamment au pilote Hera Syndulla.

Boba Fett

Le Retour du Jedi ©LucasFilm

Maintenant que le personnage est sous le feu des projecteurs grâce à The Mandalorian, il est fort probable que Disney le réutilise. Le personnage incarné par Temuera Morrison a fait forte impressionnant dans la série de Jon Favreau. À tel point qu'il va avoir droit à sa propre série : Le Livre de Boba Fett. Mais il est également possible que cet anti-héros culte fasse une apparition dans Obi-Wan Kenobi. Tout comme Din Djarin, qui, lui aussi, pourrait faire un caméo.

Bo-Katan Kryze

The Mandalorian ©Disney +

Personnage récurrent de The Clone Wars, cette Mandalorienne a connu la chute de son peuple, le décès de sa sœur, et la défaite de la République. Elle est de retour dans The Mandalorian sous les traits de la comédienne Katee Sackhoff, qui doublait déjà le personnage dans le dessin animé de Dave Filoni. Après la Grande Purge, une campagne génocidaire a été lancée par l'Empire pour détruire les derniers Mandaloriens. Cette intrigue, passionnante, pourrait facilement être explorée dans la série Obi-Wan Kenobi.

Oncle Owen et Luke Skywalker

Un Nouvel Espoir ©LucasFilm

Après tout, si Obi-Wan s'enlise sur Tatooine, c'est pour garder un œil avisé sur le jeune Luke Skywalker. Ce dernier est sous la protection de l'oncle Owen et sa tante Beru. Ces personnages, incarnés par Phil Brown et Shelagh Fraser dans Un Nouvel espoir, devraient logiquement être de retour dans la série Obi-Wan Kenobi. En tout cas, si ces personnages secondaires reviennent, cela impliquerait également une apparition d'un jeune Luke Skywalker. Reste à savoir quel enfant aura la lourde tâche de camper le futur Jedi.

Yoda

La Revanche des Sith ©LucasFilm

Si Grogu fait le plaisir des fans dans The Mandalorian, il n'arrive pas à la cheville du grand maître Yoda. Son retour bancal dans la dernière trilogie a fortement déçu les fans, et a entraîné de vives critiques à l'égard de ce choix scénaristique qui reposait uniquement sur la volonté de proposer un énième fan service. Obi-Wan Kenobi serait donc la bonne occasion de ramener le célèbre Jedi, et cette fois, en chaire et en os. Un chant du cygne parfait, qui permettrait de redonner sa grandeur perdue au Jedi le plus célèbre de tous les temps. Le plus logique, si Yoda venait à faire une apparition, ce serait sur la planète Dagobah, où il est en exil. Peut-être qu'Obi-Wan se rendra sur ce monde marécageux pour demander conseil au sage des sages.

Qui-Gon Jinn

La Menace Fantôme ©LucasFilm

Oui, on sait, Qui-Gon Jinn est mort dans La Menace Fantôme. Mais le personnage joué par Liam Neeson est également le premier Jedi à vaincre, d'une certaine façon, la mort, et à conserver son identité dans les confins de la Force. C'est lui qui apprend à Yoda comment revenir sous la forme d'un spectre, c'est lui qui entre en contact avec ce dernier dans The Clone Wars pour l'initier à ce pouvoir inédit. À la fin de La Revanche des Sith, Yoda conseille à Obi-Wan d'entrer en contact avec son ancien maître. Un exercice qu'il mettra sûrement à profit durant ses longues années d'attente sur Tatooine.

Bail Organa

La Revanche des Sith ©LucasFilm

L'ancien sénateur, incarné par Jimmy Smits dans la prélogie et dans Rogue One pourrait lui aussi faire une apparition dans la série centrée sur Obi-Wan. Alors que le personnage est également présenté dans Star Wars Rebels, il est parti en exil à la fin de La Revanche des Sith. Bail Organa, chargé d'élever et de protéger la Princesse Leïa, est l'un des initiateurs de la rébellion. C'est lui qui a semé les graines de la résistance à travers la galaxie. Si Obi-Wan Kenobi aborde les prémisses de cette insurrection, Bail Organa devrait logiquement apparaître.

Asajj Ventress

The Clone Wars ©LucasFilm

Antagoniste récurrente de The Clone Wars, Asajj Ventress a su conquérir le cœur des fans au fil de saisons. Ce n'était pourtant pas gagné. Simple apprentie manichéenne de Comte Dooku, elle gagne en importance et en ambiguïté plus la série avance. Petit à petit elle a abandonné la voie des Sith, pour se rapprocher davantage du statut de Jedi gris, comme une certaine Ahsoka Tano. Difficile de savoir exactement où est Ventress à l'époque de Obi-Wan Kenobi. Mais cette série serait un bon moyen de recycler ce personnage et de le présenter pour la première fois en version live.

Ahsoka Tano

The Mandalorian ©Disney +

Introduite sous les traits de Rosario Dawson dans la deuxième saison de The Mandalorian, elle a fait forte impression. À tel point qu'elle va avoir sa propre série, dirigée par Dave Filoni, son créateur. Mais elle pourrait également apparaître dans Obi-Wan Kenobi. Après tout, les deux Jedi sont amis, et dans Star Wars Rebels ils sont toujours en contact. C'est donc qu'elle apprend à un moment donné qu'Obi-Wan Kenobi est toujours vivant. Une histoire qui pourrait largement être narrée dans la série de Hossein Amini et Joby Harold.