Obi-Wan Kenobi : comment Dark Maul pourrait être incorporé dans la série ?

La série « Obi-Wan Kenobi » a à peine débuté son tournage que les théories vont déjà bon train. L'une d'entre elles a attiré notre attention. Elle concerne Dark Maul et la manière dont il pourrait être incorporé dans le show.

Obi-Wan Kenobi : le retour du Jedi

Dirigée par Hossein Amini et Joby Harol, la série Obi-Wan Kenobi est très attendue par les fans de l'univers Star Wars. Prévue pour fin 2021 ou début 2022, le show est actuellement en tournage. La série verra les retours d'Ewan McGregor dans la peau de Obi-Wan et de Hayden Christensen en Dark Vador. Deux come-back qui ont de quoi rendre totalement hystériques les fans de la franchise, impatients de découvrir cette nouvelle série Star Wars. Obi-Wan Kenobi prendra place entre les événements de La Revanche des Sith et de Un nouvel espoir. L'intrigue suivra le puissant Jedi en surveillance sur Tatooine, déjà en train de protéger le jeune Luke des mains de l'Empire. Pendant ce temps, Dark Vador montera une équipe pour retrouver son ancien maître.

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) - La Revanche des Sith ©LucasFilm

Forcément, comme tous les produits issus de la pop culture, de nombreuses théories sont déjà possibles. Et l'une d'entre elles concerne Dark Maul, l'ancien Sith et disciple de Palpatine. Introduit dans La Menace fantôme, cet antagoniste culte, incarné par Ray Park n'a fait qu'une seule autre apparition dans une production en live action, le temps d'un court caméo dans Solo : A Star Wars Story. Mais l'antagoniste a été plus abondamment développé dans les deux séries animées. Dark Maul a gagné en importance et en fan base dans The Clone Wars et Rebels, deux shows qui lui ont rendu ses galons et en ont fait un personnage plus ambigu et intéressant que dans le film de George Lucas.

Le retour de Dark Maul ?

Dark Maul entretient une relation étroite avec Obi-Wan, ce qui pourrait justifier son apparition dans la série Obi-Wan Kenobi. C'est notamment ce qu'avance l'utilisateur Owenator_Productions sur le forum Star Wars Theories. D'après lui, Dark Vador pourrait tomber sur Dark Maul dans sa traque d'Obi-Wan. Mais comme les spectateurs de Rebels le savent déjà, Dark Maul n'a aucune idée de l'endroit où se trouve Obi-Wan. Vador et Maul s'affronteraient ensuite dans un combat singulier mémorable. Maul s'en sortirait vivant, prendrait la fuite et gagnerait alors le surnom de « L'Ombre ». Un pseudo qu'il possède effectivement dans Star Wars : Rebels, notamment donné par les inquisiteurs. À la suite de la destruction de son syndicat criminel par Dark Vador, Maul se cacherait alors sur Malachor, ce qui permettrait la connexion avec la série animée. Par la suite, Obi-Wan Kenobi pourrait même se dérouler pendant un temps au même moment que Rebels et raconter une partie de la traque de Dark Maul.

Dark Maul (Ray Park) - La Menace fantôme ©LucasFilm

Cette théorie est donc totalement crédible. Après The Clone Wars, difficile de savoir ce qui est exactement arrivé à Dark Maul. Dans Solo : A Star Wars Story, il semble à la tête de son propre empire. Une décision qui devrait logiquement attirer l'attention de Palpatine et Dark Vador. Et puis, l'introduction de Dark Maul dans Obi-Wan Kenobi pourrait être une bonne manière de créer une connexion avec l'excellente série Rebels. Dans tous les cas, si Dark Maul est incorporé dans la série Obi-Wan Kenobi, on espère que Disney pensera à rappeler l'inimitable Ray Park dans la peau du personnage !