Obi-Wan Kenobi : Dark Vador se rapproche de son ancien maître dans le nouveau trailer

La série Star Wars "Obi-Wan Kenobi" se dévoile davantage avec une nouvelle bande-annonce. Le show sera disponible sur Disney+ à partir du 27 mai. Découvrez en une la vidéo.

Les nouvelles images de la série Star Wars

Les fans de Star Wars savent que le 4 mai est un jour spécial. Se disant, en anglais, "may the fourth", cette date rappelle la fameuse phrase de la saga "May the force be with you" (Que la force soit avec toi). Résultat, chaque année, ce jour est l'occasion de célébrer Star Wars. Un moment parfait pour Disney de faire un peu de promotion sur ses productions. C'est donc sans trop de surprise que le studio a sorti une nouvelle bande-annonce de la série Obi-Wan Kenobi, disponible en une d'article.

Obi-Wan Kenobi ©Disney+

Pour rappel, Obi-Wan Kenobi se déroule entre La Revanche des Sith (2005) et Un nouvel espoir (1977). Dix ans après l'épisode 3, les Jedi ont été massacrés par l'Empire. Seule une poignée a survécu, dont Kenobi. Ce dernier a confié Luke à son oncle sur Tatooine pour le cacher d'Anakin, devenu Dark Vador.

Où et quand voir Obi-Wan Kenobi ?

La série Star Wars arrivera sur les écrans le 27 mai. Pour la découvrir, il faudra se rendre sur Disney+. Pour le moment, le show ne devrait comprendre que six épisodes. La production l'a d'abord imaginé comme une mini-série. La réalisatrice Deborah Chow annonçait (via EW) qu'Obi-Wan Kenobi avait été conçue comme une seule histoire. Néanmoins, il devrait y avoir des discussions pour une saison 2 si les retours sont positifs.

Enfin, rappelons qu'il s'agit de la troisième série live Star Wars de Disney+ après The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett. Et il y aura ensuite les séries Andor et Ahsoka.