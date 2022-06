Obi-Wan Kenobi épisode 3 : cette révélation surprenante sur la famille du Jedi

Au détour d'une phrase dans l'épisode 3 de la série Star Wars sur Disney+, Obi-Wan Kenobi révèle avoir un frère. Une révélation à laquelle George Lucas avait déjà pensé avant de se rétracter.

Le passé d'Obi-Wan évoqué dans l'épisode 3

Disney+ a mis en ligne le troisième épisode de la série Obi-Wan Kenobi. Dix ans après les événements de La Revanche des Sith (2005), le Jedi est resté sur Tatooine pour surveiller Luke. Mais alors que les Inquisiteurs sont sur ses traces, Leia, encore sur Alderaan, est kidnappée. Obi-Wan décide ainsi de laisser (pour le moment) le garçon pour porter secours à sa sœur. Dans l'épisode 3, le duo tente encore de fuir alors que Dark Vador se rapproche. Le Seigneur Sith se déplace en personne et affronte une nouvelle fois son ancien maître, dont la survie relève presque du miracle...

Obi-Wan Kenobi ©Disney+

Avant ce dénouement puissant et attendu par les fans, une révélation a été faite sur le passé d'Obi-Wan. Alors qu'il tente de consoler Leia, qui s'interroge sur ses parents, le Jedi se livre à la jeune fille. Il explique ainsi avoir de très vagues souvenirs de sa famille. Et il se rappelle notamment qu'il avait un frère. Une révélation surprenante car jamais les films Star Wars n'avaient évoqué sa famille. Dès lors, on imagine que Disney va faire quelque chose de cet élément. Il serait étonnant que le studio ait évoqué un tel personnage sans avoir une petite idée derrière la tête. Peut-être que la série Obi-Wan Kenobi le présentera dans les prochains épisodes (peu probable). À moins qu'une autre série (Andor, ou une série d'animation) ne s'en charge. Mais cela relève de l'hypothèse pour le moment.

Qui est le frère d'Obi-Wan Kenobi ?

La grande question qui demeure désormais, est qui est le fameux frère d'Obi-Wan ? La réponse aurait pu être Owen Lars, l'oncle de Luke incarné dans la série (et les films) par Joel Edgerton. En effet, à l'époque du Retour du Jedi (1983), George Lucas avait imaginé cela, comme le raconte Screenrant. Il souhaitait faire cette révélation dans le film, mais ne l'a finalement pas gardée dans son scénario final. Et si ce lien entre Obi-Wan et Owen restait longtemps possible, George Lucas a définitivement enterré l'idée avec L'Attaque des Clones (2002), où Owen est présenté comme le demi-frère d'Anakin.

Star Wars épisode 2 : L'Attaque des Clones ©Lucasfilm

De plus, en 2015, une nouvelle publiée sur StarWars.com a indiqué qu'Obi-Wan pensait avoir rêvé du passé et d'un frère nommé Owen. Mais en réalité cela n'était pas un souvenir mais une vision du futur, pour le mener à cacher Luke chez ce dernier. Il y a donc encore deux possibilités à cette révélation faite dans la série. Il se peut qu'il ait bien un frère et que Disney l'introduira prochainement. Ou alors cette phrase ne sert qu'à faire un lien avec cette nouvelle de 2015. Ce second choix serait décevant. Car la majorité du public ne doit pas la connaître et aura forcément plus d'attente après cette réplique de l'épisode 3.

La suite de l'histoire d'Obi-Wan Kenobi sera racontée dans l'épisode 4 de la série Star Wars, à découvrir mercredi 8 juin sur Disney+.