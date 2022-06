Obi-Wan Kenobi épisode 5 : des flashbacks et Vador au sommet de sa puissance, les fans réagissent

L'épisode 5 de la série "Obi-Wan Kenobi" est disponible sur Disney+. Retour sur les moments forts qui n'ont pas manqué de faire réagir les fans. Attention, SPOILERS !

La fin approche pour Obi-Wan Kenobi

Depuis son lancement sur Disney+, la série Obi-Wan Kenobi ne nous a pas entièrement convaincus. Il y a certes le plaisir de retrouver Ewan McGregor dans la peau du célèbre Jedi, dix-sept ans après Star Wars III : La Revanche des Sith. Dans la série, qui se déroule une dizaine d'années après les événements de film précédemment cité, le héros est chargé de surveiller un jeune Luke. Mais il lui faut quitter ses fonctions pour partir au secours de Leia lorsque cette dernière est enlevée par une Inquisitrice.

Le show proposé par Disney+ a des bonnes idées et des qualités visuellement, mais des incohérences ont été notées à plusieurs reprises. De plus, il y a des facilités scénaristiques évidentes comme lorsque Leia parvient à échapper à des brigands avec une facilité déconcertante pour une enfant de son âge. Néanmoins, le public est toujours présent et au rendez-vous chaque mercredi pour découvrir la suite d'Obi-Wan Kenobi.

Obi-Wan Kenobi ©Disney+

Dans le dernier épisode en date (le cinquième), le maître Jedi pense être parvenu à échapper à ses poursuivants après avoir sauvé Leia. En réalité, l'Inquisitrice en a profité pour placer un mouchard sur la jeune fille pour les retrouver. Ainsi, Vador s'apprête à fondre sur son ancien maître et ceux qui l'ont aidé. Enfermés avec une bande de rebelles, Obi-Wan et Leia vont tout faire pour s'échapper une fois de plus avant l'arrivée du Sith. Il faudra pour cela que le Jedi se montre convaincant auprès de l'Inquisitrice, dont le passé est dévoilé dans cet épisode. En effet, on apprend qu'elle faisait partie des novices du temple Jedi massacrés par Anakin. Son but caché est donc d'éliminer Vador.

Le retour marquant d'Anakin

On a, là encore, un rebondissement qui laisse à désirer. Car une fois de plus, depuis que Disney a récupéré la licence Star Wars, on est face à une antagoniste qui ne l'est pas tant que ça, qui doute énormément, et semble bien partie pour changer de camp. On se souvient qu'il avait fallu un véritable choc à Vador pour qu'il en vienne à sauver Luke dans l'épisode 6. Et à aucun moment on aurait pu voir un Dark Maul ou Comte Dooku passer du côté des gentils. Attendons tout de même la finalité de la série, mais on est pour l'instant plutôt sceptique à ce sujet.

Anakin (Hayden Christensen) - Obi-Wan Kenobi ©Disney+

Malgré cela, des passages ont marqué les esprits dans l'épisode 5 d'Obi-Wan Kenobi. Il s'agit des flashbacks durant lesquels ont peut voir Anakin et son maître s'entraîner. Un entraînement qui bascule en véritable combat tant Anakin désire l'emporter. Comme lui dit Obi-Wan, "sa soif de victoire l'aveugle". Et on sait bien ce que cela signifie. On est donc ici face à une sorte de répétition du combat à venir entre les deux protagonistes à la fin de La Revanche des Sith. De quoi donner des frissons aux fans. D'autant plus qu'on retrouve enfin Hayden Christensen en Anakin, sans qu'il soit caché par le masque et l'armure de Vador. Un moment qui n'a pas manqué de faire réagir sur Twitter, tout comme le combat qui suit entre le Seigneur Sith et l'Inquisitrice.

Obi-Wan Kenobi est à actuellement disponible sur Disney+. Le sixième et dernier épisode sera mis en ligne le mercredi 22 juin.