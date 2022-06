Obi-Wan Kenobi : Ewan McGregor défend Moses Ingram (Reva) après de violentes attaques

La série "Obi-Wan Kenobi" a fait un démarrage tonitruant sur Disney+. Une arrivée particulièrement attendue sur la plateforme qui a malheureusement été gâchée par des attaques racistes visant Moses Ingram, l'interprète de Reva.

Obi-Wan Kenobi : le retour du Jedi

17 ans après son affrontement tragique contre Anakin Skywalker dans Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith, Ewan McGregor est de retour dans le rôle du célèbre Jedi avec la série Obi-Wan Kenobi. Les deux premiers épisodes du programme réalisé par Deborah Chow et écrit par Joby Harold ainsi qu'Hossein Amini sont disponibles depuis le 27 mai 2022 sur Disney+.

Dans la série, alors que les Jedi sont traqués dans toute la galaxie, Obi-Wan vit reclus sur Tatooine, travaille en tant qu'ouvrier et se fait appeler Ben. Le chevalier vieillissant veille sur Luke, qui a été adopté par Owen (Joel Edgerton) et Beru Lars (Bonnie Piesse). Lorsque le sénateur Bail Organa (Jimmy Smits) lui apprend que la jeune princesse Leia (Vivien Lyra Blair) a disparu, il accepte de sortir de sa cachette et se lance à sa recherche. Il tombe ainsi dans le piège tendu par les Inquisiteurs, qui répondent aux ordres de Dark Vador (Hayden Christensen) et ont pour mission de traquer et tuer Obi-Wan et ses semblables.

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) - Obi-Wan Kenobi ©Disney+

Rupert Friend, Benny Safdie, Kumail Nanjiani, Sung Kang et Simone Kessell complètent la distribution du programme. Moses Ingram, prête quant à elle ses traits à l'inquisitrice Reva, le principal antagoniste des deux premiers épisodes. Comme Kelly Marie Tran avant elle, la comédienne est victime d'attaques racistes depuis leur mise en ligne.

Ewan McGregor défend Moses Ingram

Des messages abjects auxquels le compte Twitter officiel de Star Wars n'a pas tardé à réagir :

Nous sommes fiers d'accueillir Moses Ingram dans la famille Star Wars et nous sommes excités par l'histoire autour de Reva. À toutes les personnes qui veulent la décrédibiliser, nous n'avons qu'une chose à dire : nous résistons.

Au lendemain de cette publication, Ewan McGregor s'est à son tour insurgé contre le racisme dont Moses Ingram est victime. Dans une vidéo publiée ce mercredi 1er juin sur les réseaux sociaux, l'acteur s'est d'abord félicité du "meilleur lancement jamais vu sur Disney+" et a remercié tous les membres de la communauté Star Wars pour leur soutien. L'interprète d'Obi-Wan Kenobi a ensuite déclaré :

Cependant, certains membres du noyau de fans de Star Wars ont attaqué sur Internet Moses Ingram avec des attaques racistes. Et ce matin, j'ai le coeur brisé.

Condamnant fermement ces propos, il a ajouté au sujet de sa partenaire :

Moses est une brillante actrice, une femme formidable et elle est fantastique dans la série. Cela me donne vraiment mal au ventre de voir ce qu'il se passe. En tant qu'acteur principal et producteur exécutif de la série, je la soutiens. Nous soutenons Moses. Si vous envoyez des messages racistes, vous n'êtes pas des fans de Star Wars pour moi.

Le message est on ne peut plus clair.