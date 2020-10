Obi-Wan Kenobi : Ewan McGregor évoque le tournage et parle de l'influence d'Alec Guinness

La série "Obi-Wan Kenobi" est enfin sur de bons rails ! C'est son interprète principal Ewan McGregor lui-même qui en a donné des nouvelles, annonçant une date de début de tournage pour le printemps prochain !

Obi-Wan Kenobi : naissance d'un maître Jedi

C'est en 1977 que sort le premier épisode d'une franchise qui va bouleverser le cinéma : Star Wars, Un Nouvel Espoir. Le long-métrage met en scène un univers fantastique créé de toutes pièces par l'esprit de George Lucas. On y découvre la Force, les Jedi, et des personnages comme Han Solo, Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi. Ce dernier est interprété par l'Anglais Alec Guinness, qui confiera qu'il n'a absolument rien compris au scénario.

Qu'à cela ne tienne, son rôle de maître Jedi rentre dans la légende et sera repris par Ewan McGregor quand Lucas relancera l'histoire sous forme de prequel en 1999. Il y incarne le même personnage dans trois nouveaux longs-métrages mais avec quelques dizaines d'années en moins. L'acteur aime tellement le rôle qu'il devrait le reprendre dans une série dont il sera le héros. L'Ecossais a donné des nouvelles du projet, et elles sont plutôt bonnes.

L'inspiration du passé

Ewan McGregor était en effet il y a quelques jours l'invité du Graham Norton Show. L'interview commence pourtant avec un petit moment gênant pour le comédien. Le journaliste lui demande de quoi parlera la série et l'acteur lui répond "Ce sera l'histoire d'Obi-Wan Kenobi. Enfin...je suppose.". La réponse hésitante de McGregor montre bien qu'il n'y a pour l'instant aucun script de terminé, puisque même son rôle-titre n'en connait pas le sujet. Il sait toutefois qu'il sera au centre des événements. Il donne enfin l'information cruciale que tout le monde attendait : le tournage commencera en mars 2021.

Ewan McGregor, pour son rôle dans la prélogie, s'était imaginé comment Alec Guinness aurait joué le rôle s'il avait été plus jeune. Il a donc regardé de très nombreux longs-métrages des débuts de l'acteur britannique afin d'analyser sa gestuelle. McGregor n'a jamais pu rencontrer son modèle, mais a énormément de respect pour lui. La série sur Obi-Wan Kenobi sera un one shot et ne sera probablement constituée que de 4 épisodes. L'histoire se déroulera entre les épisodes 3 et 4.

Séries à venir

Depuis l'acquisition de la franchise Star Wars, Disney multiplie les projets qui se passent dans cet univers, notamment pour son service de streaming. Ce sont donc plusieurs séries qui ont été annoncées depuis quelques mois.

Nous verrons bientôt le retour du personnage de Cassian Andor, le rebelle que l'on voit dans Rogue One : A Star Wars Story. Diego Luna reprendra son rôle dans cette mini-série qui se déroule 5 ans avant le film.

Lucasfilm souhaite également enrichir la grille des programmes Disney+ avec une série live au casting majoritairement féminin. On y retrouvera peut-être la Jedi Ahsoka Tano et la guerrière Bo-Katan Kryze, mais rien n'est moins sûr. La seule certitude à cet instant précis, c'est qu'elle sera développée par Leslye Headland, la co-créatrice de l'excellente série originale Poupée russe.

Enfin, difficile de parler de série Star Wars sans évoquer celle par qui tout a commencé : The Mandalorian ! La série créée par Jon Favreau avec Pedro Pascal est un phénomène, et elle a dû à elle toute seule donner confiance à Disney pour mettre en chantier les trois autres ! Le show de Baby Yoda reviendra le 30 octobre pour sa saison 2. Des saisons 3 et 4 semblent être déjà en préparation.

Pour la série Obi-Wan Kenobi, il va falloir par contre s'armer de patience. Sa date de diffusion la plus probable se trouvera en 2022.