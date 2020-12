Obi-Wan Kenobi : Hayden Christensen de retour en Dark Vador dans la série Star Wars

Alors que les annonces fusent du côté de Disney et sa Journée des actionnaires, une des informations les plus croustillantes concerne Hayden Christensen qui sera bel et bien de retour dans l'univers Star Wars sous les traits de Dark Vador dans la série "Obi-Wan Kenobi" sur Disney+.

Kenobi ? Qu'est-ce que c'est ?

Alors que la Journée des actionnaires Disney battait son plein, le studio aux grandes oreilles et aux grandes licences a diffusé un léger aperçu du logo de la série Obi-Wan Kenobi. Cette nouvelle série sur l'univers de Star Wars concernant un personnage bien connu de la prélogie de la saga Star Wars joué par Ewan McGregor, se déroulerait vraisemblablement entre La Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir, soit une période plutôt compliquée à gérer pour le personnage, qui se voit confier le tout jeune Luke Skywalker, interprété à l'âge adulte par Mark Hamill. D'abord attendu en tant que spin-off de la saga de George Lucas, la série ne compterait qu'une seule et unique saison, comprenant pas moins de 6 épisodes.

Un retour surprenant

Celui qui avait laissé de côté les sabres laser, les vaisseaux spatiaux et les planètes en tout genre pour vivre une vie plus tranquille sur Terre, va changer de cap et se replonger dans le monde cinématographique. Hayden Christensen, qui avait joué pour la première fois le personnage emblématique de l'univers de Star Wars dans le film L'Attaque des Clones, sera bel et bien de retour dans la peau d'Anakin Skywalker.

Seulement, pour être plus précis, la série centrée sur le personnage d'Obi-Wan Kenobi se passerait près de dix ans après les évènement de La Revanche des Sith. Hayden Christensen n'interprètera donc pas Anakin mais bien Dark Vador, l'un des antagonistes les plus iconiques de l'histoire du cinéma.

L'acteur canadien revient pour le plus grand plaisir des fans de la licence qui a révolutionné tout un genre. Lui, qui avait fait une apparition vocale dans le dernier film en date de la saga de J.J Abrams L'Ascension de Skywalker sorti en 2019, va cette fois-ci enfiler la cape noire, prendre son sabre rouge et semer la terreur dans toute la galaxie dans cette série, qui devrait débarquer sur Disney+ d'ici 2022.