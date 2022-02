Obi-Wan Kenobi : John Williams de retour pour la musique de la série Star Wars

En plus des retours d'Ewan McGregor et Hayden Christensen devant la caméra, la série "Obi-Wan Kenobi" pourra aussi compter sur la présence de John Williams. Le compositeur de légende a accepté de revenir dans l'univers Star Wars pour les besoins de cette série Disney+ attendue en mai prochain.

Obi-Wan Kenobi : la prochaine série Star Wars de Disney+

Avec l'apparition de Disney+, c'est tout logiquement que le studio a eu l'idée d'utiliser la marque Star Wars sur le petit écran. Si The Mandalorian a globalement fait bonne impression jusqu'à présent, son spin-off Le Livre de Boba Fett a été une déception. Un projet dont on se serait passé et qui a pour seul vrai avantage d'occuper l'espace en attendant l'arrivée d'autres créations plus intéressantes. L'une des prochaines, Obi-Wan Kenobi, a d'ailleurs déjà toute notre attention. Le personnage éponyme devait à l'origine revenir dans un long-métrage, mais c'est à la place une série limitée que nous aurons. Les fans ont de quoi nourrir de l'excitation au sujet du projet car il permettra à Ewan McGregor de reprendre le rôle qu'il a tenu dans la prélogie.

Star Wars : Épisode III - La Revanche des Sith ©Lucasfilm

L'intrigue se déroulera entre La Revanche des Sith et avant Un nouvel espoir, soit au moment où Anakin est devenu Vador. Nous allons ainsi pouvoir découvrir ce qu'il s'est passé durant le temps qui sépare les deux premières trilogies. De ce que l'on sait sur le scénario, il suivra Obi-Wan en train de veiller sur Luke durant ses jeunes années. Un retour en entraînant un autre, Hayden Christensen sera aussi présent pour camper Dark Vador. Autant d'éléments qui justifient une certaine hype autour de ce programme qui sera lancé le 25 mai prochain sur Disney+.

John Williams sera de la partie !

Même si une date de sortie a été révélée, on attend surtout qu'une première bande-annonce sorte ! Nous sommes au regret de vous dire qu'elle ne sera pas pour aujourd'hui. En revanche, une bonne nouvelle vient de tomber chez Variety. Le média américain révèle que le célèbre John Williams a composé le thème principal d'Obi-Wan Kenobi. L'enregistrement a eu lieu dernièrement à Los Angeles et des mesures de sécurité importantes ont été prises pour éviter la moindre fuite.

Cette légende dans son domaine connaît déjà l'univers puisqu'il a été impliqué sur toutes les trilogies. Nous pensions qu'il ne reviendrait plus jamais à Star Wars car il avait annoncé en avoir fini avec la franchise après L'Ascension de Skywalker. Du haut de ses 90 ans, il est détenteur d'une carrière phénoménale, avec notamment des compositions pour les films Indiana Jones, certains Harry Potter, Jurassic Park ou encore Les Dents de la mer. Sa présence sur Obi-Wan Kenobi confirme que la série sera un événement majeur du petit écran cette année.