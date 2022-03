Obi-Wan Kenobi : la bande-annonce de la série Star Wars est là !

La prochaine série "Star Wars" sera centrée sur le personnage d'Obi-Wan Kenobi. Prévu sur Disney+, le programme se dévoile enfin avec une première bande-annonce mise en ligne.

Obi-Wan Kenobi est de retour

Voilà plus de deux ans que la plateforme Disney+ a été lancée (le 12 novembre 2019). Durant tout ce temps, ce sont surtout les séries Marvel qui ont été à l'honneur. Du côté de la marque Star Wars, il n'y a eu "que" The Mandalorian en série live, puis dernièrement Le Livre de Boba Fett. On attend donc la suite avec impatience. D'autant que dans la programmation à venir du service de streaming, il y aura une série centrée sur Obi-Wan Kenobi. Le show est très attendu puisqu'il permet à Ewan McGregor d'enfiler à nouveau la tenue du Jedi après l'avoir incarné dans La Menace fantôme (1999), L'Attaque des clones (2002) et La Revanche des Sith (2005).

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) - La Revanche des Sith ©Lucasfilm Ltd.

Au programme de la série

Longtemps attendu, un premier trailer de la série a enfin été dévoilé (en une d'article). Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le retour d'Ewan McGregor en Obi-Wan devrait nous en mettre plein les yeux ! Avec en fond une musique que les fans de Star Wars connaissant bien, on découvre ici le Jedi sur Tattooine observant au loin Luke.

En effet, Obi-Wan Kenobi va permettre de raconter des événements entre La Revanche des Sith et Un nouvel espoir (1977). Luke Skywalker y sera encore bien jeune, Owen Lars qui l'a recueilli est à nouveau incarné par Joel Edgerton, et Dark Vador continuera de poursuivre son ancien Maître, et les Jedi en général.

Ce dernier n'apparaît pas encore sur ces images, mais sa respiration se fait entendre. La confrontation entre ces deux figures mythiques de Star Wars sera très attendue. Mais également avec les inquisiteurs. Ces derniers ne sont pas apparus dans les films mais dans des œuvres dérivées (notamment le jeu Fallen Order). Il s'agit de soldats sensibles à la Force et chargés d'éliminer les Jedi qui ont survécu à l'Ordre 66. Des personnages puissants qui devraient donner du fil à retordre à Obi-Wan, comme on peut le voir dans la bande-annonce..

Plusieurs concepts arts avaient été dévoilés avant cette bande-annonce (en fin d'année 2021), et montraient alors un combat à venir entre Vador et Obi-Wan, ainsi que la présence d'un inquisiteur. Ça promet !

La série Star Wars Obi-Wan Kenobi est attendue le 25 mai sur Disney+.