Obi-Wan Kenobi : le tournage de la série provoque la polémique en Angleterre

Lucasfilm et Disney préparent le futur de l'univers Star Wars sur le petit écran, avec le tournage de la série "Obi-Wan Kenobi" qui est prévu pour les prochaines semaines. L'équipe va filmer dans un petit coin tranquille d'Angleterre et vient de s'attirer les foudres du voisinage.

Obi-Wan Kenobi : un nouveau duel avec Anakin

Attendu dans un long-métrage, Obi-Wan reviendra finalement dans une série pour Disney+. Le spin-off a longtemps été une rumeur pour le grand écran, jusqu'à que le studio se dise qu'il y avait un potentiel à exploiter sur la plateforme. Le show titré très sobrement Obi-Wan Kenobi va donner à Ewan McGregor une nouvelle chance d'enfiler le costume du célèbre Jedi.

Le scénario se déroulera entre La Revanche des Sith et Un nouvel espoir, pour suivre le personnage principal qui doit veiller sur Luke lors de ses jeunes années. Car une énorme menace existe dans la galaxie : son père. Oui, la série va bien convoquer le mythique Dark Vador pour en faire l'antagoniste principal. Hayden Christensen, qui a été Anakin dans la prélogie, est monté à bord du projet pour prolonger l'arc narratif de son personnage. Les anciens amis vont se livrer à un nouvel affrontement. Une promesse qui fera frémir tous les fans.

Le tournage ne plaît pas à tout le monde

Prévue pour 2022, la série Obi-Wan Kenobi doit commencer son tournage cette année. Les prises de vue débuteront en mars prochain et une partie de l'équipe a déjà commencé à travailler. The Sun nous livre des premiers clichés d'un plateau qui a été construit pour les besoins de l'histoire :

Tournage Obi-Wan Kenobi ©The Sun

Tournage Obi-Wan Kenobi ©The Sun

Une sorte de terrain vague a été exploité pour construire un village dans lequel passera sûrement notre héros. On ne sait pas exactement où se situe cet endroit dans la galaxie mais la vue aérienne permet de bien se rendre compte de l'ampleur du lieu. Le tabloïd rapporte également que les habitants du coin ne sont pas du tout contents. L'équipe s'est installée du côté de Little Marlow, un village à moins d'une heure de voiture de Londres. Un coin normalement très calme, avec des grands espaces vides. Autant dire que les locaux sont d'un coup bousculés en voyant cette armada débarquer. Ils se plaignent notamment du bruit, de la pollution lumineuse et des nombreux déplacements.

Les habitants ne sont pas habitués à un tel cirque et en veulent à Disney d'entraver leur tranquillité. Ils ont aussi peur que le tournage provoque d'autres inconvénients, en particulier si des scènes d'action sont filmées. Mais ils ne pourront faire grand chose contre une aussi grosse machine et devront prendre leur mal en patience.