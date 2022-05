Obi-Wan Kenobi : notre avis sur les deux premiers épisodes de la série Star Wars

Disney+ a lancé sa nouvelle série Star Wars : "Obi-Wan Kenobi". Les deux premiers épisodes ont été mis en ligne en même temps pour permettre une longue mise en place du show.

Obi-Wan Kenobi fait son entrée sur Disney+

On l'avait attendu pendant longtemps, mais voilà enfin un programme centré sur le célèbre Jedi. Depuis ce 27 mai, Disney+ a mis en ligne les premiers épisodes de la série Obi-Wan Kenobi. Une création de Hossein Amini et Joby Harold qui permet à Ewan McGregor de reprendre son rôle mythique, dix-sept ans après Star Wars III : La Revanche des Sith (2005).

Le show se déroule justement dix ans après les événements de ce troisième opus de la prélogie, alors que les Jedi ont été massacrés. Il n'en reste qu'une poignée, cachée dans la galaxie et traquée par les Inquisiteurs.

Attention, les deux prochains paragraphes spoilent légèrement le récit. Si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, vous pouvez passer directement à "notre avis".

Après une piqûre de rappel avec des images qui retracent les grands moments de la prélogie, Obi-Wan Kenobi débute sur Tatooine où se trouve le Jedi. L'ancien héros est désormais résigné car le temps des Jedi est révolu. Il se contente ainsi d'observer de loin Luke, qui grandit bien sagement aux côtés de son oncle Owen. Mais, clairement, sa place n'est pas ici.

Obi-Wan Kenobi ©Disney+

Des Inquisiteurs sont proches, et Owen ne souhaite pas qu'Obi-Wan reste dans les parages. Il faudra néanmoins l'intervention d'un élément extérieur pour le faire quitter la planète désertique. Désireuse d'attraper coûte que coûte Obi-Wan, l'Inquisitrice Reva va organiser l'enlèvement de la jeune Leia, sachant pertinemment que le Jedi ne pourra résister et aller la sauver...

Notre avis : une longue mise en place pour la série Star Wars

Les deux premiers épisodes de la série donnent le ton. Si visuellement Disney+ n'a plus rien à prouver avec ses programmes Star Wars (dans la lignée de The Mandalorian), il faut admettre que ce double épisode est bien nécessaire pour se mettre dans le bain. Le show prend son temps et se traine un peu par moment.

De plus, on sent certaines facilités scénaristiques pour lancer véritablement Obi-Wan Kenobi. Principalement avec Leia, un brin agaçante. Une enfant haute comme trois pommes capable de courir aussi vite que des brigands menés par Flea (présence amusante du bassiste des Red Hot Chili Peppers) ou Obi-Wan lui-même, c'est un peu gros. De même que la finalité du second épisode n'est pas si bien amenée. Les Inquisteurs paraissant, à l'exception de Reva, un peu trop faiblards et pas très malins.

Obi-Wan Kenobi ©Disney+

Mais malgré ces petits défauts, Obi-Wan Kenobi fait pour le moment le job. Une introduction un peu longue mais efficace marquée par quelques moments d'émotion. Au début du premier épisode, lorsqu'on revit les conséquences de l'Ordre 66 sur les jeunes padawans. Puis en fin d'épisode 2, lorsqu'Obi-Wan apprend qu'Anakin est Vador. Maintenant que la machine est lancée, la série Star Wars devra passer la seconde dans les prochains épisodes, avec on l'espère un peu plus d'action et moins de bavardages.

Obi-Wan Kenobi est actuellement disponible sur Disney+.