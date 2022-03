Obi-Wan Kenobi : qui est le Grand Inquisiteur, méchant de la série Star Wars ?

Alors que "Obi-Wan Kenobi", la série Star Wars, arrivera sur Disney+ le 25 mai, on s'intéresse au Grand Inquisiteur qui apparaît dans la première bande-annonce.

Obi-Wan Kenobi, une série très attendue

Les premières images de la série Obi-Wan Kenobi ont enfin été dévoilée ! Disney a mis en ligne une bande-annonce riche en contenu puisqu'en plus de retrouver Ewan McGregor dans le rôle du Jedi, on peut voir (a priori) un jeune Luke Skywalker mais également Owen Lars, interprété par Joel Edgerton. De plus, la bande-annonce met l'accent sur les ennemis de la République qui vont continuer de traquer les Jedi, et plus particulièrement Obi-Wan. Parmi ces dangereux protagonistes il y aura donc le Grand Inquisiteur. Un personnage déjà introduit dans d'autres œuvres Star Wars et qu'on peut apercevoir à plusieurs reprises dans cette bande-annonce, reconnaissable avec son visage blanc et ses marques rouges.

Obi-Wan Kenobi ©Disney+

L'histoire du Grand Inquisteur

Si son visage vous dit quelque chose et que vous n'avez vu que les films Star Wars, c'est normale. Le Grand Inquisiteur est d'abord un Pau'an, une espèce originaire de la planète Utapau. Dans La Revanche des Sith (2005), Obi-Wan s'y rend dans sa traque de Grievous et est accueilli par un Pau'an qui lui indique qu'ils sont pris en otage. Concernant le Grand Inquisiteur maintenant, ce dernier commença par officier au sein de l'Ordre Jedi. Eh oui, avant de les trahir, il était lui-même un Chevalier Jedi. Il est plus précisément un membre des Gardes du Temple Jedi sur Coruscant.

Grand Inquisiteur - Star Wars Rebels ©Disney XD

Son changement de camps est lié au destin d'Ahsoka Tano. Celle-ci fut accusée à tort d'un attentat contre le Temple Jedi. D'abord expulsée de l'Ordre Jedi, elle fut ensuite disculpée après qu'Anakin ait découvert la véritable responsable. Mais ce procès eu des conséquences sur l'Inquisiteur qui commença à questionner son camps et se dirigea vers le côté obscur. Il fut ainsi recruté par Palpatine après l'Ordre 66 et dirigea l'Inquisitorius pour traquer les derniers Jedi. C'est à partir de là qu'on le suivra dans la série Obi-Wan Kenobi.

Dans l'univers Star Wars

Outre dans les œuvres littéraires, le Grand Inquisiteur est apparu à l'écran mais en animation. On a pu le voir en premier dans la saison 5 de Star Wars: The Clone Wars, le temps d'un épisode. Puis, il eut un rôle plus récurent dans Star Wars Rebels (saisons 1 et 2). Enfin, s'il y a bien des Inquisiteurs dans le jeu vidéo Star Wars Jedi: Fallen Order, le Grand Inquisiteur n'apparaît pas mais est simplement évoqué. Concernant la série Obi-Wan Kenobi, il est incarné dedans par Rupert Friend. L'acteur avait notamment été vu dans Homeland où il jouait Peter Quinn. Il a également été l'agent 47 dans le film Hitman de 2015. De ce qu'on a déjà pu voir de lui dans la série Star Wars, sa version du Grand Inquisiteur devrait être plutôt convaincante.

Ce sera à découvrir sur Disney+ le 25 mai.