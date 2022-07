Obi-Wan Kenobi : un fan remonte la série en un film de 2h

Cette année 2022, Disney+ a proposé à ses abonnés le grand retour du maître Jedi Obi-Wan Kenobi, à travers sa propre série en live-action. Malheureusement, le show n’a pas reçu un accueil forcément très chaleureux, notamment à cause de sa durée excessive. Un fan vient récemment de régler le problème en réduisant le show à un film d’une durée de 2h30.

Obi-Wan Kenobi : un retour en demi-teinte

Créée par Hossein Amini et Joby Harold, la série Obi-Wan raconte les aventures du vieux Jedi qui a élu domicile sur la planète Tatooine. De là, il peut surveiller d’un œil bienveillant le jeune Luke Skywalker. Sauf que les choses se compliquent quand un groupe d’Inquisiteurs débarque sur la planète désertique pour retrouver des Jedi cachés. Située entre les événements de Star Wars III : La Revanche des Sith et Star Wars IV : Un nouvel espoir, l’intrigue permet de combler les trous entre les deux trilogies de George Lucas.

Obi-Wan (Ewan McGregor) - Obi-Wan Kenobi ©Disney+ / LucasFilm

La série a surtout été l’occasion de ramener le comédien Ewan McGregor dans la peau du célèbre Jedi. Presque vingt ans après ses apparitions dans les trois épisodes de la prélogie, le revoilà dans les habits du Jedi, prêt à défendre Leia et Luke contre les forces de l’Empire. Malheureusement, le show n’a pas reçu des retours forcément très positifs. Beaucoup de fans ont pointé du doigt quelques défauts autour de cette production. Trop longue, trop vaine, pas forcément utile, les reproches sont nombreux envers cette nouvelle série. Pour résoudre certains défauts du show, un fan a remonté le produit en un film de 2h.

Une version cinématographique !

Kai Patterson, un créateur de contenu sur les réseaux sociaux, a décidé de remonter la série Obi-Wan Kenobi dans un format cinématographique. Ce fan de la galaxie lointaine a donc troqué les 6h de la série contre une durée raccourcie de 2h30.

Il précise ainsi s’être débarrassé de moments qu’il a trouvé “embêtants” et de dialogues jugés “ridicules”, ainsi qu'avoir changé l’ordre de certaines scènes “pour qu’elles aient plus d’impact”. Il s’est aussi intéressé à la bande originale qu’il a retravaillée lui-même. On vous laisse le lien pour visionner sa version de 2h30, en espérant qu’elle ait plus de portée que la série de Disney+.