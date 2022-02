Obi-Wan Kenobi : une date pour l'arrivée de la série Star Wars sur Disney+

On va bientôt et de nouveau se plonger dans les sables de Star Wars, mais cette fois-ci sur les pas d'un des plus grands personnages de la mythologie : Obi-Wan Kenobi. La nouvelle série, avec Ewan McGregor dans le rôle-titre, a enfin une date de diffusion sur Disney+.

Star Wars : Obi-Wan Kenobi, série attendue comme le messie

Enfin ! Après trois ans d'attente, la série Star Wars centrée sur le légendaire maître Jedi va se montrer, avec l'annonce d'une date de diffusion sur la plateforme de streaming Disney+. Il va falloir encore faire un dernier effort de patience, puisque ce sera en plein printemps, le 25 mai 2022, que la série débutera sa diffusion, comme annoncé par Disney. Plutôt charmée en 2019 par The Mandalorian, sa reprise du canon Star Wars et l'adorable Baby Yoda, la communauté de fans s'est montrée plutôt déçue par la plus récente série Le Livre de Boba Fett. Mais Star Wars : Obi-Wan Kenobi a elle a priori tout pour convaincre très largement.

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) - LucasFilms

Ewan McGregor et Hayden Christensen reprennent leurs rôles

Dans les films Star Wars, le chevalier et maître Jedi Obi-Wan Kenobi a été interprété par deux comédiens. Le grand Alec Guiness dans Star Wars : Un nouvel espoir, et la star Ewan McGregor dans les trois films de la prélogie, entre 1999 et 2005 : La Menace fantôme, L'Attaque des clones et La Revanche des Sith. Sous la direction de George Lucas, Ewan McGregor convainc dans les habits d'Obi-Wan et dans le maniement du sabre laser.

De retour pour la série, il n'est pas le seul à reprendre son rôle puisque Hayden Christensen sera aussi de la partie, évidemment dans la reprise du personnage d'Anakin Skywalker / Dark Vador. Le même duo antagoniste donc que celui de la prélogie, ce qui va forcément capter toute l'attention du public.

Pour rappel, la série Obi-Wan Kenobi se déroule dix ans après les événements de La Revanche des Sith et neuf ans avant ceux d'Un nouvel espoir. Annoncée au format d'une mini-série constituée de six épisodes, Obi-Wan Kenobi est de loin la nouvelle création Star Wars la plus attendue. Autour de McGregor et Christensen, le casting se compose notamment de Joel Edgerton et Bonnie Piesse, eux aussi présents à l'époque dans L'Attaque des clones, ainsi que de Rupert Friend et Indira Varma.