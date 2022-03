Obi-Wan Kenobi : une première image de Dark Vador dévoilée

Absent de la première bande-annonce de la série "Obi-Wan Kenobi", Dark Vador se dévoile avec une image obtenue par le média américain Entertainment Weekly.

Obi-Wan Kenobi revient

Après The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett, Disney+ va sortir à partir du 25 mai sa nouvelle série : Obi-Wan Kenobi. Ewan McGregor est de retour pour jouer le célèbre Jedi, dix-sept ans après La Revanche des Sith (2005). On le retrouvera quelques années après les événements de la prélogie. Alors que la République a laissé place à l'Empire et que les derniers Jedi sont traqués. Obi-Wan, lui, sera sur Tatooine à veiller sur un jeune Luke Skywalker.

La première bande-annonce d'Obi-Wan Kenobi mise en ligne a montré beaucoup de choses, avec des nouveaux personnages et des anciens. Mais on a surtout noté l'absence de Dark Vador. Seul sa respiration mythique se fait entendre à la fin du trailer. Pourtant, il a bien été dit qu'il reviendrait. Avec en plus Hayden Christensen pour l'incarner. Mais la promotion de la série se garde bien, pour le moment, de trop nous en montrer.

Et Dark Vador aussi

Pour le plus grand plaisir des fans, EW a pu obtenir une toute première image de Dark Vador dans la série. Une exclu du média américain qui permet de voir de découvrir la Seigneur Sith comme toujours dans son imposante armure, au milieu d'une pièce encore inconnue.

Dark Vador (Hayden Christensen) - Obi-Wan Kenobi ©Disney+

Pour l'instant, on peut voir Dark Vador avec sa tenue habituelle et son masque. Mais le retour d'Hayden Christensen fait qu'on peut s'attendre à ce qu'il apparaisse à visage découvert. Même si The Mandalorian est allé au bout de son idée en cachant constamment le visage de Pedro Pascal (sauf une scène), dans Le Livre de Boba Fett Temuera Morrison est, à l'inverse, généralement découvert. On ne sait pas encore ce qu'il en sera pour Obi-Wan Kenobi. Toujours auprès d'EW, Hayden Christensen s'est bien gardé de répondre à ce sujet. Mais il promet "un Dark Vador très puissant" à venir.

Obi-Wan Kenobi sera disponible à partir du 25 mai sur Disney+.