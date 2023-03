Obsession : la nouvelle série sulfureuse de Netflix s'offre une bande-annonce torride

Netflix a dévoilé la bande-annonce de la série "Obsession", un nouveau thriller érotique porté par Richard Armitage et Charlie Murphy. À découvrir le 13 avril sur la plateforme.

La série Obsession de Netflix se dévoile

Netflix continue encore et toujours de faire parler grâce à dess programmes sexy. La plateforme a bien compris qu'en misant sur l'érotisme ses abonnés étaient plutôt réactif, qu'importe la qualité. On l'a vu avec les films 365 jours qui consistent concrètement en une succession de scènes de sexe. On pourrait également citer la série Sex/Life, le film espagnol À travers ma fenêtre ou encore la série brésilienne Un œil indiscret. Restant toujours dans la même optique, le service de streaming va bientôt proposer Obsession.

Obsession ©Netflix

La série mettra en scène William, un homme qui entame une liaison avec la fiancée de son fils. Sauf que leurs rapports virent à l'obsession. Comme on peut le voir dans la bande-annonce (en une d'article), leur relation sera intense. On retrouve sur ces images des passages BDSM au bon souvenir de la saga Cinquante nuances. Cependant, le show devrait tendre également vers le thriller tant la jeune femme semble mystérieuse.

Au casting d'Obsession, on retrouvera Richard Armitage habitué des programmes Netflix (comme avec Intimidation). Celui qui jouera William sera accompagné de Charlie Murphy, tandis qu'Indira Varma et Rish Shah complètent le casting. La série sera à découvrir le 13 avril sur la plateforme.