Obsession : Richard Armitage a improvisé cette scène sulfureuse

La mini-série "Obsession" avec Richard Armitage cartonne sur Netflix. L'acteur a récemment confié qu'une scène sulfureuse de l'épisode 2 avait été improvisée. Indice : elle inclut un coussin...

Obsession : la nouvelle série hot de Netflix

Disponible sur Netflix depuis le 13 avril dernier, la mini-série Obsession n'a pas quitté le top des programmes de la plateforme les plus visionnés dans le monde. Il faut dire que la recette est imparable et a déjà fait ses preuves. En effet, comme les programmes à succès de la plateforme tels que 365 Jours ou encore Sex/Life, le programme fait la part belle aux scènes de sexe sulfureuses. Ce qui n'a, encore une fois, pas manqué de faire grandement réagir les spectateurs.

Si vous ne l'avez pas encore regardée, Obsession est une mini-série en 4 épisodes créée par Morgan Lloyd Malcolm et Benji Walters, adaptée de la nouvelle Damage de Josephine Hart parue en 1991. Elle suit l'histoire de William, un chirurgien, qui entreprend une liaison passionnelle avec Anna, la fiancée de son fils Jay. Incapable de ne pas succomber au charme de la jeune femme, cette relation va le conduire à sa perte.

Côté casting, Richard Armitage (star de la trilogie Le Hobbit) interprète le personnage de William, et Charlie Murphy (Peaky Blinders) campe le rôle d'Anna.

Charlie Murphy et Richard Armitage dans la série Obsession © Netflix

Richard Armitage et un coussin

Vous l'aurez compris : la série Obsession est jalonnée de sulfureuses scènes de sexe. Et qui dit scènes de sexe dit bien évidemment nudité. Et les fans n'ont pas été déçus ! Ainsi, une scène du premier épisode en particulier a attisé la curiosité des spectateurs. En effet, on aperçoit (furtivement) les attributs intimes de Richard Armitage alors qu'il sort de la douche. Ce dernier a été questionné sur ses scènes de nu par le magazine Hello! et ses réponses sont sans équivoque...

Ainsi, il a confessé que tourner nu avait été très libérateur pour lui. Et qu'il n'y avait pas de raison d'être mal à l'aise avec ces scènes, car après tout, il ne s'agissait que du "corps humain". Concernant la fameuse scène de masturbation avec le coussin dans l'épisode 2, Richard Armitage a déclaré qu'il y avait eu une part d'improvisation :

C'est très clairement décrit dans le livre. Le script (de la série) avait une légère différence dans l'indication de mise en scène. (...) il était question d'un mouchoir avec lequel elle se tamponne les lèvres, mouchoir qu'il trouve et fait quelque chose avec. Pour moi, il s'agissait davantage de la façon dont son obsession se manifeste lorsqu'il ne l'a pas auprès de lui (...) c'était un peu plus improvisé genre " laissez-moi seul dans la pièce et nous verrons ce qui lui arrive psychologiquement".