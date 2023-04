Obsession sur Netflix : Richard Armitage réagit à la fin choquante

Nouvelle mini-série choc de Netflix, "Obsession" a beaucoup fait parler d'elle pour ses scènes sulfureuses. À l'occasion d'un final tout aussi choquant, l'un des interprètes principaux de la série, Richard Armitage, s'est livré sur une conclusion qui fait parler. Attention, SPOILERS !

Obsession : la nouvelle série "hot" de Netflix

Ces dernières années, Netflix ne s'est pas fait prier pour proposer des productions plus ou moins érotiques. En effet, entre la saga 365 DNI, L’Amant de Lady Chatterley ou bien encore Sex/Life, le service de streaming n'a pas hésité à faire monter la température auprès de ses abonnés. La mini-série Obsession ne déroge pas à la règle puisqu'elle s'est retrouvée rapidement dans le top 10 des fictions les plus visionnées par la plateforme. La raison ? Des scènes de sexe qui ne reculent devant rien et qui font beaucoup parler.

Ainsi, de séquences de nu plus vraies que natures à des actes sexuels en solo avec un oreiller, la série porte parfaitement bien son titre. On y suit une liaison passionnelle très problématique entre le chirurgien William Farrow et la jolie Anna Barton qui n'est autre que la fiancée du fils de William. À noter que la série peut compter sur un casting composé d'acteurs bien connus tels que Richard Armitage (saga Le Hobbit), Indira Varma (Game of Thrones) ou bien encore Charlie Murphy (Happy Valley).

Un final qui laisse bouche bée

Dans l'ultime épisode d'Obsession, Jay finit par surprendre son père et sa fiancée en pleins ébats. Sous le choc de ce qu'il a vu, il chute maladroitement de la rampe d'escalier de son immeuble et meurt sur le coup. Bien que cet horrible accident provoque la mort de son fils, son divorce avec sa femme ainsi que l'éloignement de son amante qui se sent coupable de ce qu'elle a fait, William souhaite poursuivre sa relation avec cette dernière.

Obsession ©Netflix

Une obsession totalement incompréhensible pour les spectateurs de la série, mais qui dispose toutefois d'un soutien de poids : son interprète Richard Armitage. En effet, lors d'un entretien avec le magazine Hello, ce dernier a fait part de ses réflexions sur l'attitude du personnage :

William dit qu'il referait la même chose, et ce, même s'il connaissait le résultat. Pourtant, on parle d'un terrible événement que n'importe quel humain modifierait s'il avait la chance de revenir en arrière. Mais il ne le fait pas. L'esprit humain est ahurissant car je ne sais pas si j'ai connu un tel niveau de passion et d'obsession qui me ferait sacrifier toute ma vie pour une seule personne. (...) J'ai l'impression que les spectateurs pourraient juger William assez durement. Mais je leur demanderais aussi de se mettre à sa place et d'imaginer ce que cela doit être de ressentir quelque chose d'aussi écrasant. D'une certaine manière, cette relation lui donne l'impression de renaître (...) Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont vécu cette "ligne rouge" et qui ont fini par s'en extirper. Mais je pense qu'ils passeront peut-être le reste de leur vie à se poser des questions sur cette personne. Ils ne pourront jamais la sortir de leur tête.

Un point de vue à partager, ou non. Dans tous les cas, Obsession est actuellement disponible sur Netflix.