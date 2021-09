On the Verge sur Canal+ : c'est quoi cette série de Julie Delpy ?

Découvrez ci-dessous la série "On the Verge", une nouvelle création originale de Canal+ qui met à l'honneur les tribulations de quinquagénaires, écrite, tournée et portée par Julie Delpy !

On the Verge : de quoi ça parle ?

L'intrigue de On the Verge se déroule dans la ville de Los Angeles, avant la pandémie que nous connaissons aujourd'hui. Dans la Cité des Anges, on suit la vie de quatre amies en pleine "midlife crisis". Elles s'appellent, Justine, Anne, Ella et Yasmin. La première, originaire de France, est cheffe dans un grand restaurant. La seconde, styliste, n'a pas une seconde à elle - pas plus qu'Ella et ses trois enfants de pères différents. Pour sa part, Yasmin, ex-universitaire émérite, tente d'émerger d'un congé maternité étendu sur de longues années ! Alors, comment vont s'en sortir ces quatre héroïnes dans leur lutte quotidienne à la poursuite du temps qui passe ?

On the Verge ©Canal+

On the Verge met à l'honneur les tribulations de quinquagénaires - fait assez rare dans le paysage audiovisuel pour qu'on le remarque. On the Verge est le fruit d'une co-production entre la France et les États-Unis. A la création de la mini-série, on retrouve la talentueuse Julie Delpy. Fille de comédiens, cette actrice, scénariste et cinéaste jongle avec brio entre le français et l'anglais depuis des années. Prenons l'exemple de Before Sunset et Before Midnight - tous deux issus d'une trilogie réalisée par Richard Linklater. Ce dernier signe les scénarios des deux films aux côtés de Julie Delpy et d'Ethan Hawke. Les deux longs-métrages ont été nommés à l'Oscar du meilleur scénario. Pour ce qui est de ses œuvres tournées en français, vous connaîtrez peut-être La Comtesse, biopic historique aux accents horrifiques centré autour d'une femme à la recherche de la jeunesse éternelle.

On the Verge : avec qui ?

On the Verge ©Canal+

Au programme d'On the Verge, des personnages résolument attachants portés par une distribution très en forme - les seconds rôles sont eux aussi à complimenter. Si on peut lui reprocher un rythme relativement lent - du moins, au début -, le show nous plonge avec humour et intelligence dans la vie de familles proches de la crise de nerf auxquelles il est facile de s'identifier. Mais attention : la courte durée des épisodes - trente minutes environ - appelle à consommer le programme en un rien de temps !

Où et quand regarder la série ?

Les douze épisodes de la première saison d'On the Verge seront diffusés à partir du 6 septembre sur Canal+ et MyCanal ! Alors, suivrez-vous les déboires et espoirs de ce quatuor haut en couleur ?