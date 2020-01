One Piece : la série live action officiellement commandée par Netflix

Vous avez aimé ? Partagez :

La plateforme de streaming Netflix et Tomorrow Studios viennent de se lancer dans la production d’une série live centrée sur le manga « One Piece ». Luffy va donc revenir en prises de vues réelles directement sur Netflix.

Dans les tuyaux depuis plusieurs mois, c’est désormais officielle (d’après Deadline) : Netflix diffusera prochainement une série live action tirée du manga One Piece. Le service de streaming a donné son feu vert aux studios Tomorrow, et à l’éditeur Shueisha pour le développement d’une série de 10 épisodes. Steven Maeda, l’homme derrière X-Files et Lost, sera l’auteur, le showrunner et le producteur exécutif de ce show. Matt Owens (Luke Cage) sera quant à lui le scénariste. Cette série One Piece sera une coproduction entre Netflix et Tomorrow Studios, avec Marty Adelstein et Becky Clements (Snowpiercer) en producteurs exécutifs de Tomorrow Studios, aidés par Eiichiro Oda lui-même.

One Piece est le manga le plus vendu à travers le monde. Il raconte les aventures de Monkey D. Luffy et de son équipage de pirates. Ensemble, ils explorent un monde fantastique d’océan sans fin et d’îles exotiques à la recherche du trésor ultime connu sous le nom de « One Piece ». Le manga créé par Eiichiro Oda est dévoilé pour la première fois en 1997 dans le magazine japonais Weekly Shonen Jump. La série est entrée dans le Guinness World Record en 2015. One Piece est la bande dessinée à avoir le plus grand nombre d’exemplaires pour un seul auteur.

Netflix va-t-il ruiner un autre manga ?

Cette annonce a de quoi inquiéter les fans du manga. Netflix et les adaptations de mangas ne font pas forcément bon ménage… Il suffit de voir l’adaptation de Death Note pour s’en convaincre. Le long-métrage d’Adam Wingard comptabilise des notes désastreuses avec une moyenne de 39% sur Rotten Tomatoes. Mais ce manga culte n’est pas le seul à avoir été charcuté avant de se retrouver sur Netflix puisque les adaptations de Bleach et de Fullmetal Alchemist (commandées à l’origine par Warner) ne se portent pas beaucoup mieux.

Finalement, peut-être que l’avenir des adaptations de manga ne se trouve pas dans le live. En témoigne Dragonball Evolution. Pourquoi les studios s’entêtent-ils à proposer ce type de films, alors qu’une adaptation animée pourrait totalement ravir les fans du genre. On espère évidemment que cette fois Netflix trouvera la bonne recette avec One Piece. Affaire à suivre donc.