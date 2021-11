One Piece : la série Netflix en live action dévoile son casting en vidéo

Netflix vient de dévoiler le casting de sa prochaine adaptation en live action d’un manga emblématique. On parle évidemment de « One Piece », qui va donc être adapté en prises de vues réelles par le géant du streaming…

One Piece : une œuvre emblématique du manga

En 1997, Eiichirō Oda crée l’un des shonen les plus emblématiques. En effet, il imagine les aventures de Luffy, un pirate pas comme les autres, qui sillonne les mers à la recherche d’un antique trésor, le One Piece, afin de devenir le prochain roi des pirates. Aidé de son équipage, et ses pouvoirs élastiques, Luffy est au centre de ces aventures, toujours en cours de parution. Le manga a évidemment été dérivé sous forme d’animé, qui contient actuellement 998 épisodes.

One Piece ©Eiichirō Oda

One Piece est également le manga le plus vendu au monde, avec plus de 490 millions d’exemplaires en circulation en juillet 2021, dépassant même Dragon Ball. Au Japon, le tirage total des tomes de One Piece s'élève à 400 millions d'exemplaires. Chaque tome se classant à la première place dès sa sortie. Le record est détenu par le tome 67 qui s'est vendu à plus de 4,05 millions d'exemplaires. En France, la série est devenue leader en 2011 et s'est vendue à 25 millions d'exemplaires depuis sa sortie.

Les fausses bonnes idées de Netflix

Netflix, après avoir saccagé Death Note, n’a pas l'intention de s'arrêter là avec les adaptations de mangas. En effet, tandis que la plateforme s’apprête à sortir une série en live action de Cowboy Bebop, ce sera également le cas pour One Piece. Le show, attendu courant 2022 sur la plateforme, sera dirigé par Steven Maeda. Ce dernier a récemment dévoilé que sa série se concentrerait sur l’arc East Blue.

Luffy (Iñaki Godoy) - One Piece ©Netflix

Mardi dernier, Netflix a publié une vidéo sur son compte Twitter pour officialiser le casting de la série. Chacun des jeunes comédiens se présente rapidement et dévoile quel personnage il va incarner. Ainsi, Iñaki Godoy jouera le rôle principal de Monkey D. Luffy, Mackenyu Arata incarnera Roronoa Zoro, Emily Rudd campera Nami, Jacob Romero Gibson interprètera Usopp, tandis que Taz Skylar a été choisi pour jouer Sanji.

Produit par Tomorrow Studios et l'éditeur original Shueisha, One Piece peut également compter sur la participation du créateur original Eiichirō Oda attaché comme producteur exécutif. Ce dernier a d’ailleurs récemment affirmé que ce casting a été sélectionné suite à une recherche intensive et de grande envergure. Il a également insisté sur le fait que cette nouvelle adaptation du manga culte est encore loin d’être terminée. Et que les fans vont devoir patienter encore un peu. On espère simplement que cette version de One Piece et celle de Cowboy Bebop parviendront à réconcilier les fans de mangas avec les adaptations en live action. Mais c’est clairement pas gagné…