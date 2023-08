One Piece : Netflix organise une avant-première GRATUITE !

Netflix organise une avant-première exceptionnelle et gratuite au Grand Rex pour sa série "One Piece". Le public pourra découvrir les deux premiers épisodes de la saison 1.

One Piece, le gros coup de Netflix

Netflix s'est déjà intéressé de près aux mangas avec plusieurs adaptations en live action (Death Note, Cowboy Bebop). Mais en s'attaquant à One Piece, la plateforme vise encore plus gros et n'a pas peur du risque. Car les fans de l'œuvre sont très nombreux et seront forcément exigeants. Il faut dire que le manga d’Eiichiro Oda existe depuis plus de 20 ans et a été vendue à plus de 516 millions d'exemplaires.

La popularité de son œuvre vient aussi de sa version animée. Une série qui contient plus de 1000 épisodes et auxquels s'ajoutent de nombreux films. Le risque vient aussi du fait qu'il n'est pas forcément évident de transposer un tel univers en live action.

One Piece ©Netflix

Pour rappel, One Piece se déroule dans un monde de piraterie. Le jeune Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) souhaite devenir le roi des pirates et, pour cela, il lui faut mettre la main sur un trésor légendaire appelé "One Piece". Il va donc partir à l'aventure avec son équipage composé de Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Gibson) et Sanji (Taz Skylar).

Une avant-première gratuite au Grand Rex

Les abonnés de Netflix pourront découvrir la série One Piece à partir du 31 août. Mais quelques chanceux auront la possibilité de voir le début de la saison 1 en avant-première dès le 29 août et sur grand écran !

L'annonce a été faite par Le Grand Rex sur son compte Twitter. Le célèbre cinéma parisien proposera au public de découvrir les deux premiers épisodes de One Piece. Un événement exceptionnel et gratuit qui devrait attirer de nombreux fans. Reste à savoir comment le public pourra obtenir une place. Le Grand Rex communiquera prochainement les détails.

Netflix est à l'origine de cet événement et offre ainsi une belle opportunité de découvrir One Piece sur grand écran. Même si les adeptes de séries ont pour habitude de regarder les programmes sur "petit écran", il est toujours plaisant de pouvoir voir une grosse production devant un écran de cinéma. Pour les autres, il faudra donc patienter jusqu'au 31 août pour découvrir la première saison de One Piece sur Netflix.