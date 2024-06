One Piece : de nouveaux acteurs rejoignent la saison 2 de la série Netflix

De nouveaux noms viennent de rejoindre la production de la saison 2 de "One Piece". La série ne reviendra pas avant 2025 sur Netflix, mais on sait déjà qui Luffy devrait affronter cette fois.

One Piece, la suite arrivera sur Netflix en 2025

Aussi attendue que redoutée par les fans, la série live action One Piece de Netflix a amplement convaincu le public, et donc le service de streaming. Le show a attiré les abonnés en masse et ces derniers n'ont pas hurlé devant le résultat. Même ceux qui connaissent bien le manga d'Eiichiro Oda et l'anime qui l'a adapté. Rappelons que One Piece s'est vendu à plus de 516 millions d'exemplaires à travers le monde. La série, elle, a cumulé 38 millions de vues sur Netflix en seulement deux semaines. Ce qui a visiblement suffit pour que la plateforme renouvelle son programme pour une saison 2.

Cependant, alors que les premiers épisodes étaient sortis il y a presque un an (le 31 août 2023), Netflix n'a toujours rien montré de la saison 2. La production est en cours et prend du temps. Il ne faudra donc pas s'attendre à voir arriver prochainement une bande-annonce, et encore moins les épisodes. En effet, le retour du show est prévu pour 2025, et aux dernières nouvelles, le tournage devait commencer cet été pour une durée de sept mois.

Pour patienter, les fans pourront toujours imaginer à quoi ressembleront des nouveaux personnages qui arriveront dans la saison 2 de One Piece. On apprend en effet via Discussing Film que trois acteurs et une actrice ont rejoint le casting de la série.

La bande de Mr. 3 dans la saison 2

David Dastmalchian est l'acteur le plus expérimenté de ce casting. Ce dernier était de la distribution d'Oppenheimer (dans le rôle de William L. Borden) et a joué Polka-Dot Man dans The Suicide Squad (2021). Dans One Piece, il sera Mr. 3, connu sous le nom de Galdino. Cet Agent Officier de Baroque Works (une entreprise criminelle) était l'un des antagonistes de l'Arc Little Garden dans le manga et l'anime. Sans surprise pour les fans, il sera donc accompagné de Mr. 5, nommé Gem et incarné en live par Camrus Johnson (Luke Fox dans Batwoman), ainsi que de Mr. 9. L'équipier de Miss Wednesday sera lui interprété par Daniel Lasker (Raised by Wolves). Enfin, Mikita, alias Miss Valentine, qui n'est autre que la partenaire de Mr. 5, sera jouée par Jazzara Jaslyn (Warrior).

Comme pour Luffy et son équipage, les producteurs de One Piece ont donc une fois de plus privilégié des visages peu connus du grand public (à l'exception de David Dastmalchian). En même temps, ces quatre personnages ne sont pas d'une si grande importance dans le manga. Mais les fans seront sans doute heureux de voir le show ajouter de nouveaux éléments. À voir si la série leur accordera la même place.