One Piece sur Netflix : les premiers retours sont-ils vraiment catastrophiques ?

En prenant le pari d'adapter en live action "One Piece", Netflix a choisi de jouer très gros. Mais les retours des premières projections de la série Netflix donnent lieu à un petit pugilat entre médias.

One Piece : le GOAT des mangas et animes japonais

105 tomes, une adaptation animée qui compte actuellement 1080 épisodes, une quinzaine de films sortis et des produits dérivés en pagaille. Que dire de plus qui n'a pas déjà été dit sur One Piece ? En effet, le manga créé par Eiichirō Oda est devenu une institution au Japon. Véritable franchise, One Piece a définitivement pris le pas sur d'autres monstres de la fiction populaire nippone tels que Pokemon ou bien encore Dragon Ball. Une vraie ironie pour ce dernier puisqu'Oda n'a jamais caché l'influence d'Akira Toriyama.

One Piece ©Toei Animation

Ayant atteint depuis bien longtemps une aura internationale, One Piece est l'objet de convoitise des plus importantes productions américaines. C'est dans ce contexte que Netflix est parvenu à rafler la mise en mettant sur chantier une série en live-action qui attire autant de curiosité que de scepticisme. Il faut dire que depuis la catastrophe de Dragonball Evolution, les fans de mangas et d'animes japonais ne font plus vraiment confiance aux studios américains pour proposer des adaptations dignes de ce nom.

Un rapport inquiétant pour la série live Netflix

Et ce ne sont pas les premiers retours médiatiques de la série qui vont les rassurer. En effet, la plateforme Netflix a récemment organisé les premières projections de cette adaptation de One Piece. Cependant, selon le compte Twitter Divinity Seeker, les avis seraient très négatifs.

D'après le rapport, les effets spéciaux, les décors et les maquillages seraient horribles. Du point de vue de la narration, le scénario n'aurait aucun sens pour ceux qui n'auraient jamais vu le matériau d'origine. Divinity Seeker détaille, en effet, que la majeure partie de l'épisode 1 de One Piece est consacrée à un long flash-back de Luffy, avant de revenir au présent dans les 15 dernières minutes...

La stratégie serait risquée, contrairement au manga (et à l'anime) qui développe énormément les premières interactions entre Luffy et ses futurs compagnons. Devant le tollé suscité, la production serait apparemment repartie de zéro, ce qui pourrait conduire à un report de sortie de la série.

Avant un démenti

La série aurait coûté 100 millions de dollars de budget (un record pour Netflix). Un échec serait donc embêtant pour le géant du streaming. Ce retour de Divinity Seeker est surtout repartagé par de nombreux médias, ce qui suscite la crainte chez Netflix qui a déjà subi de nombreuses critiques sur ses adaptations live de mangas tels que Death Note ou dernièrement Cowboy Bebop.

Toutefois, les infos de Divinity Seeker sont à prendre avec des pincettes. Car selon Japan FM, le journaliste consultant Greg Werner qui connaît assez bien la production des différentes adaptations One Piece, n'est pas du même avis et l'a également fait savoir sur Twitter.

Sous son post, de nombreux internautes ont par la suite dénoncé la crédibilité de Divinity Seeker. En effet, selon certains, le média est souvent réputé pour la non-fiabilité de ses scoops. Il aurait, par le passé, énoncé des fake news sur une suite de Detective Pikachu ainsi que sur un nouvel opus consacré à Harley Quinn. Chose qui aurait été démentie par le nouveau patron de DC Films lui-même sur les réseaux sociaux : James Gunn.

Qui a raison ? Qui a tort ? C'est ce que nous saurons lorsque la série live One Piece parviendra enfin sur nos écrans.