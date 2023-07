One Piece sur Netflix : un nouveau trailer qui va plaire aux fans

Découvrez le nouveau trailer épique de la série live-action "One Piece" de Netflix, promettant une aventure en haute mer fidèle au manga culte d'Eiichiro Oda ! Les huit épisodes seront disponibles le 31 août prochain.

One Piece : la série live action Netflix arrive bientôt

Netflix fait monter l'excitation des fans avec un second trailer alléchant pour la série live-action très attendue One Piece, basée sur le manga à succès d'Eiichiro Oda et l'anime du même nom. Prévue pour le 31 août prochain, cette série promet une aventure en haute mer remplie d'humour et d'action.

Pour rappel, le manga ultra populaire dans le monde entier raconte l'épopée légendaire de Monkey D. Luffy, un jeune aventurier déterminé à vivre en totale liberté. Dans sa quête du trésor légendaire "One Piece" qui ferait de lui le roi des pirates, Luffy doit réunir l'équipage de ses rêves et s'embarquer dans un voyage périlleux, affrontant la marine et ses rivaux redoutables.

Le casting de la série inclut Iñaki Godoy dans le rôle de Monkey D. Luffy, Mackenyu dans celui de Roronoa Zoro, Emily Rudd en tant que Nami, Jacob Gibson jouant Usopp et Taz Skylar incarne Sanji.

Des nouvelles images prometteuses

Le nouveau trailer nous offre un aperçu des scènes classiques de l'anime, fidèlement recréées en live-action, suscitant l'enthousiasme des fans. On peut y voir Luffy en action avec ses capacités extensibles, ainsi que des rencontres avec des antagonistes bien connus tels que Buggy le Clown et Arlong, l'homme-poisson.

One Piece la série live action © Netflix

Cette série live-action a été saluée par Eiichiro Oda lui-même. Netflix semble vouloir rester fidèle à l'esprit du manga, ce qui laisse présager une adaptation prometteuse pour les fans. La première saison de One Piece sur Netflix comportera huit épisodes d'une heure chacun et couvrira les événements de la saga East Blue.