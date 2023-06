One Piece : un trailer spectaculaire pour l'adaptation live Netflix

Netflix a dévoilé une première vidéo promotionnelle de la série live "One Piece", avec un teaser qui présente le héros Luffy et les membres de son équipage.

One Piece : une adaptation attendue au tournant

En se lançant dans une adaptation live de One Piece, on peut dire que Netflix a le goût du risque. D'un côté, avec la popularité du manga et de l'anime (l’œuvre d’Eiichiro Oda existe depuis plus de 20 ans, le manga est le plus vendu au monde avec plus de 516 millions de tomes vendus), la plateforme de streaming a de quoi attirer du monde. Mais d'un autre côté, il y a le risque de grandement décevoir. D'autant plus que les adaptations de mangas en live sont très rarement des réussites.

One Piece ©Netflix

Chez Netflix, Death Note (2017) avait déjà fait grincer des dents. Puis, la série Cowboy Bebop (2021) a été arrêtée après une seule saison. Il serait fâcheux d'en arriver au même résultat avec One Piece étant donné les investissements conséquents - on parle d'un budget de 100 millions de dollars pour les dix épisodes de la saison 1. Il faudra évidemment attendre de voir pour juger. Cependant, le premier teaser tout juste dévoilé par Netflix (vidéo en une d'article) risque déjà de faire parler.

Un premier teaser dévoilé par Netflix

On retrouve sur ces images le héros Luffy (Iñaki Godoy) qui annonce, comme dans l'œuvre originale, vouloir devenir le Roi des pirates. Pour cela, il lui faudra mettre la main sur un trésor, le One Piece, qui permettra à celui qui le détient de prendre la succession de Gol D. Roger.

Il ne sera pas seul dans sa tâche puisque, comme on peut le voir dans le teaser, le jeune homme va se former un petit équipage avec des personnages aux caractères bien différents. Il y aura Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd) ou encore Sanji (Taz Skylar) qu'on peut déjà voir sur ces images. Pour découvrir l'ensemble de la saison 1 de One Piece, rendez-vous le 31 août sur Netflix.