Only Murders in the Building : Selena Gomez dans une prochaine série Hulu

Dernièrement vue dans "The Dead Don’t Die" et "Un jour de pluie à New York", Selena Gomez va retrouver le petit écran puisqu’elle sera à l’affiche de "Only Murders in the Building". La série Hulu n’a pas encore de date de sortie.

De quoi parlera Only Murders in the Building ?

Créée par Steve Martin et John Hoffman, Only Murders in the Building sera une sitcom dans laquelle on suivra trois étrangers qui partagent la même obsession pour les histoires de crime et se retrouvent soudainement mêlés à l’un deux.

Selena Gomez incarnera l’un des trois principaux personnages. Les deux autres seront joués par les légendes de la comédie Steve Martin et Martin Short. Les deux hommes sont actuellement en tournée pour leur two-man show, et avaient déjà collaboré pour le petit écran en 2018 sur le spectacle An Evening You Will Forget for the Rest of Your Life, sorti sur Netflix.

En plus d’en être l’une des têtes d’affiche, Selena Gomez sera également productrice exécutive d’Only Murders in the Building, rôle qu’elle avait déjà endossé sur 13 Reasons Why. Ce sera aussi le cas de Steve Martin et John Hoffman, ses deux créateurs, et Martin Short. Aucune information sur le reste du casting de la série n’a pour l’instant filtré.

Une émission de cuisine en attendant pour Selena Gomez

En attendant de pouvoir la voir dans Only Murders in the Building, on pourra retrouver Selena Gomez dans une émission HBO Max. Elle sera la star de son propre programme de cuisine, Selena + Chef, dans laquelle on la verra cuisiner à distance avec différents chefs tels que Ludo Lefebvre, Nancy Silverton et Roi Choi. Composée de 10 épisodes, l’émission débutera le jeudi 13 août prochain sur la plateforme de streaming américaine. L’actrice et chanteuse avait partagé le trailer de Selena + Chef sur son compte instagram il y a quelques jours.

Selena Gomez sera aussi productrice exécutive de la comédie romantique de Natalie Krinsky, The Broken Hearts Gallery. L’intrigue sera centrée sur Lucy, une jeune femme qui, après une séparation difficile, décide d’ouvrir une galerie dans laquelle les gens peuvent laisser des objets symboliques de leurs relations passées. En même temps qu’elle se remet petit à petit de sa précédente relation, Lucy commence à se rapprocher de Nick, avec lequel elle a ouvert la galerie. Porté par Geraldine Viswanathan, vue dans Miracle Workers, et Dacre Montgomery, alias Billy Hargrove dans Strangers Things, le film, qui a été repoussé plusieurs fois à cause du coronavirus, n’a pas encore de nouvelle date de sortie.