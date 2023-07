Opérations spéciales Lioness : c'est quoi cette série musclée avec Zoe Saldaña ?

Zoe Saldaña incarne une redoutable espionne à la tête d'un programme secret de la CIA chargé de lutter contre le terrorisme dans "Opérations spéciales : Lioness". Une série prometteuse pensée par le prolifique Taylor Sheridan, créateur de "Yellowstone".

Opérations spéciales - Lioness : la nouvelle création de Taylor Sheridan

Taylor Sheridan est visiblement pressé. Depuis 2015, le comédien, scénariste, producteur et réalisateur a écrit Sicario, Comancheria, Sicario : La Guerre des cartels, Sans aucun remords ainsi que Wind River et Ceux qui veulent ma mort, qu'il a également réalisés. Pour la télévision, l'ancien interprète du shérif David Hale dans Sons of Anarchy a créé Yellowstone et ses spin-off 1883 et 1923, mais aussi Mayor of Kingstown et désormais Opérations spéciales : Lioness. Et lorsqu'il s'accorde une pause en ne supervisant pas totalement une série, il propose l'idée de départ de Tulsa King avec Sylvester Stallone.

Joe (Zoe Saldaña) - Opérations spéciales : Lioness ©Paramount+

Portée par Zoe Saldaña, Opérations spéciales : Lioness raconte les missions et le quotidien d'agents de la CIA luttant contre le terrorisme. Une unité secrète menée par Joe qui, après la mort d'une infiltrée, doit former une nouvelle recrue. Elle repère rapidement Cruz (Laysla De Oliveira), qui s'est engagée dans les Marines pour fuir une vie violente et qui s'est largement démarquée pendant ses tests.

Cruz accepte de rejoindre l'équipe de Joe, ne réalisant pas qu'elle est sur le point de vivre une mise à l'épreuve cruelle et brutale, et qu'elle s'apprête à se lancer dans une infiltration périlleuse. Nicole Kidman, Michael Kelly, Morgan Freeman, Dave Annable ou encore Jill Wagner complètent la distribution de cette série constituée de huit épisodes.

Réalisés par John Hillcoat (La Route, Des hommes sans loi, Triple 9), les deux premiers épisodes d'Opérations spéciales : Lioness posent parfaitement les bases et sont pleins de promesses pour la suite. Après une introduction explosive dans le désert où le spectateur perçoit immédiatement la dureté et le sens du sacrifice de Joe, la série peut donner l'impression d'être un programme à la gloire de l'armée américaine, versant dans le patriotisme musculeux et dégoulinant.

"Le successeur spirituel de Sicario"

Mais Opérations spéciales : Lioness est nettement plus nuancé que ça. Il suffit de mettre un pied dans la vie de Joe pour se rendre compte qu'absolument rien ne fait envie, qu'il s'agisse de son métier ou de ses relations complexes avec ses deux filles et son mari. L'héroïne a accepté de faire le sale boulot et porte un regard complètement désabusé sur le monde. Quant à Cruz, elle passe d'un enfer à un autre en fuyant son petit copain toxique (et c'est un euphémisme) pour rejoindre cette unité antiterroriste où Joe tente de la briser.

Opérations spéciales : Lioness ©Paramount+

Pour le moment, la série a surtout dressé le portrait de ces deux personnages intéressants et au vu des premiers épisodes, il n'est en rien étonnant que Zoe Saldaña espère qu'Opérations spéciales : Lioness soit "un successeur spirituel" de Sicario, tant les deux oeuvres traitent de thématiques similaires. L'actrice a déclaré au Hollywood Reporter :

J'adore Sicario. Je pense que Sicario est un film très intéressant où des gens ordinaires essaient de faire ce qui est juste avec des méthodes très mauvaises, et en ce sens, le film et la série sont similaires. D'après ce que je sais de Taylor, il s'entoure de personnes qui ont servi dans l'armée ou ont fait partie de programmes tels que le programme Lioness, ainsi que d'anciens Navy SEALs et agents de la CIA. Et je sais qu'il a énormément d'admiration pour le travail qui'ils font pendant que nous dormons, donc il se charge de mettre en lumière ce monde. Il estime qu'il est important que nous ne restions pas simplement dans une vision noire ou blanche des choses. Tout cela se situe dans les nuances de gris, et c'est très complexe. Cette politique est très complexe, et c'est ce qui m'a vraiment accrochée.

Opérations spéciales : Lioness est à découvrir sur Paramount+.