6 millions de spectateurs en une semaine, cette série d'action a cartonné en 2023 et aura une saison 2

"Opérations Spéciales : Lioness" reviendra pour une saison 2 ! La série de Taylor Sheridan avec Laysla De Oliveira, Zoe Saldaña et Nicole Kidman, avait été un gros succès en 2023 sur Paramount+.

Le gros succès d'Opérations spéciales : Lioness

Lorsque Paramount+ est arrivée en France, on avait quelques doutes sur l'intérêt de cette énième plateforme de streaming. Pourtant, le service semble se développer assez bien, aussi bien chez nous que dans le monde, en proposant des programmes qui attirent du monde. Ce fut le cas avec Opérations spéciales : Lioness, qui aura été un des beaux succès de 2023. Lancée durant l'été, la série créée par Taylor Sheridan (Wind River, Ceux qui veulent ma mort) n'a pas déçu en plongeant le public au de la lutte de la CIA contre le terrorisme. Plus précisément une unité secrète menée par Joe et sa nouvelle recrue Cruz.

Avec son casting impressionnant, composé notamment de Nicole Kidman, Michael Kelly, Morgan Freeman, et surtout de Zoe Saldaña et Laysla De Oliveira dans les rôles évoqués précédemment, Opérations spéciales : Lioness a largement comblé les attentes de Paramount+, qui s'est réjouie de voir près de six millions de téléspectateurs dans le monde entier suivre la série lors de sa première semaine. Raison pour laquelle la plateforme vient de confirmer le renouvellement du show pour une saison 2, précisant via un communiqué de presse :

La première saison de LIONESS a établi un nouveau record en devenant, à l’époque, la première série internationale la plus regardée le jour de son lancement (...) LIONESS a captivé le public du monde entier en étant l'une des séries internationales les plus regardées sur Paramount+ l'année dernière.

La saison 2 sur Paramount+

Si ce renouvellement d'Opérations spéciales : Lioness fera plaisir aux fans, ils devront néanmoins prendre leur mal en patience avant de découvrir la suite. La date de diffusion de la saison 2 n'a pas encore été communiquée. Et on ne sait pas non plus ce que réservera ce prochain chapitre. On nous promet tout de même "un nouveau voyage captivant et plein d'adrénaline" avec cette production inspirée d'un véritable programme de l'armée américaine. Les équipes de Paramount+ se sont montrées très enthousiaste pour la suite, se disant "impatientes de découvrir le nouveau cocktail de suspense et d’action que Taylor Sheridan et l'équipe incroyablement talentueuse de la série vont nous concocter dans la deuxième saison".

Si vous n'avez pas encore regardé Opérations spéciales : Lioness, les 8 épisodes restent disponibles sur Paramount+, qui propose un essai gratuit de 7 jours. Le service de streaming est aussi accessible via Canal+.