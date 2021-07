OPJ, Pacifique Sud sur France 3 : un prime événement avec Olivier Marchal

"OPJ, Pacifique Sud" est de retour sur France 3 ce jeudi 1er juillet. La série ouvre la saison 2 avec deux épisodes événements dans un nouveau décor et invite Olivier Marchal et Samir Boitard.

OPJ, Pacifique Sud : changement de décor !

Longtemps diffusée sur France Ô, puis sur France 3, OPJ, Pacifique Sud est de retour pour une saison 2 et ouvre le bal avec deux épisodes événements. Pour l'occasion, on change de décor ! Adieu la Nouvelle-Calédonie et le commissariat à Nouméa qui servait de cadre aux 50 premiers épisodes de la série.

Cette fois-ci toute l'équipe se retrouve parachutée sur l'île de La Réunion. La brigade de la commandante Clarissa Hoarau (Yaëlle Trules) est un peu déboussolée. Ce n'est pas le cas de cette dernière qui est originaire de l'île. En effet, contrairement à ses collègues, la jeune femme est ravie, c'est un réel retour aux sources appréciable.

Tout est très différent de la Nouvelle-Calédonie, et il va falloir s'adapter à ce nouvel environnement. Effectivement, c'est une nouvelle vie qui commence pour Gaspard Watson (Antoine Stip), Kelly Kwaté (Marielle Karabeu) et Jackson Bellerose (Nathan Delemme). Une chose est sûre, ils vont devoir s'acclimater à cet univers singulier.

Que nous réserve la saison 2 ?

L'intrigue de cette nouvelle saison débute lors d'une cérémonie de départ à la retraite. Un lieutenant de police décide de mettre fin à ses jours. La brigade de Clarissa se retrouve obligée de collaborer avec l’inspecteur Alex Marcus, incarné par Samir Boitard, pour soutenir l’action du commissaire divisionnaire Lombardini, joué par Olivier Marchal. Ce dernier est en charge des forces de l'ordre sur l'île de La Réunion.

OPJ, Pacifique Sud ©Ronan Lechat/FTV/Terence Films

Ce suicide pose des questions. Au fil de leur enquête, les deux policiers vont découvrir une véritable machination préméditée, où il sera difficile de savoir à qui faire confiance. De son côté, Alex Marcus se doit d'élucider cette affaire. Il sera aussi plongé dans une quête plus personnelle, qui l'entraînera à travers les univers saisissants de La Réunion.

Le plein de nouveautés

France 3 ouvre ce jeudi soir la saison 2 de la série OPJ, Pacifique Sud. Le programme est très attendu par les fans de la série qui ont dû se montrer patients. Effectivement, le tournage initialement prévu en mars 2020, n'a pu avoir lieu en Nouvelle-Calédonie suite à la mise en place de règles strictes pour préserver l'archipel du virus. Dès lors, les équipes se sont déplacées sur l'île de La Réunion.

OPJ, Pacifique Sud ©Ronan Lechat/FTV/Terence Films

Ainsi, le feuilleton policier est de retour avec un prime événement en proposant les deux premiers épisodes de 52 minutes. Cette soirée spéciale OPJ sera marquée par la présence de guest. On retrouve donc Olivier Marchal (Les Rivières Pourpres) et Samir Boitard (Liés pour la vie, Ronde de nuit).

Pour les téléspectateurs qui n'auraient pas suivi la saison 1, pas de panique ! Ces deux premiers épisodes sont plutôt accessibles et dévoilent des personnages attachants et des paysages somptueux. De plus, ce casting de luxe nous permet de retrouver Olivier Marchal dans un costume de flic, qui lui va toujours aussi bien.