Ourika : Adam Bessa a rencontré de vrais trafiquants pour la série de Booba

Adam Bessa, qui tient un rôle central dans la série policière "Ourika", fait partie de ces acteurs qui observent et étudient intensément les situations et les personnages qu'ils doivent incarner. Pour la série co-créée par Booba, il nous a ainsi confié avoir rencontré de véritables trafiquants de drogue...

Ourika, une série à l'intention réaliste

Il peut être facile pour un acteur de se laisser aller à des inspirations de cinéma au moment d'aborder un nouveau rôle. Tout particulièrement, dans les fictions policières ou de gangsters, avec des performances comme évidemment celles d'Al Pacino (Le Parrain, Scarface) ou Robert De Niro (Les Affranchis, Heat, Casino), considérées comme des modèles du genre. S'inspirer d'eux, c'est alors prendre le double risque de ne pas apporter sa propre identité au rôle d'une part, et d'autre part de céder à une vision "fantasmée" du rôle, la sienne ou celle du public.

C'est pourquoi Adam Bessa, interprète de Driss Jebli dans Ourika et acteur qui nous avait confié son obsession de la justesse, a rencontré de vrais trafiquants d'envergure pour se préparer à son rôle dans la série co-créée par Booba. Il nous a ainsi expliqué :

Il faut être introduit par des gens du milieu. On les rencontre, et c'est très intéressant parce que c'est à l'opposé du cinéma. Ce sont des gens qui font tout pour ne pas être vus. Ce sont des gens d'une grande discrétion. Quand on les voit, on pourrait croire que ce sont des ingénieurs, des gens qui travaillent chez Total. On n'imagine pas que ce sont des gens qui font ça. Alors tous les clichés tombent, et en tant qu'acteur sur un rôle comme ça, c'est le Graal de pouvoir rencontrer des gens qui sont des trafiquants d'envergure internationale. J'avais déjà rencontré des gens de ce milieu, des bandits, des voyous, mais pas de cette envergure-là. C'est toujours hyper intéressant.

Ourika ©Prime Video

"Des vidéos de vrais trafiquants"

En plus de ces rencontres, dont on sent qu'Adam Bessa n'en dira pas beaucoup plus, c'est aussi via les témoignages précieux de Clément Godart, devenu scénariste et réalisateur après 25 ans passés dans les rangs de la police, que le casting d'Ourika a ainsi pu pénétrer dans ce monde secret du trafic de stupéfiants.