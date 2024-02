Ourika : la série explosive cocréée par Booba se dévoile dans un teaser séduisant

La série "Ourika", co-créée par Booba et qui raconte l'histoire d'une famille qui gère un trafic de drogues en 2005, se dévoile en amont de sa diffusion prochaine sur Prime Video dans un premier teaser. Le casting est solide, l'écriture assurée par une scénariste de la série culte "Engrenages", et les images promettent du spectacle.

Ourika, la série de Booba arrive

Elle avait été annoncée il y a maintenant deux ans, et elle sera très prochainement à découvrir sur Prime Video. Ourika, la série créée par le rappeur Booba, Clément Gournay et Clément Godart, arrive en effet sur la plateforme de streaming à la fin du mois de mars 2024, en diffusion mondiale. Pour y préparer ses abonnés, Prime Video a dévoilé un premier teaser. Un teaser court, mais assez dense et tendu pour qu'on saisisse d'emblée les enjeux de cette série à l'intrigue policière et présentée comme un "western urbain".

Ourika ©Prime Video

Ourika suit la famille Jebli, en 2005. Les membres de cette famille gèrent un trafic de cannabis, mais celui-ci s'effondre lorsque se multiplient les émeutes dans les banlieues françaises. Alors que Driss (Adam Bessa) se destinait à une carrière dans la finance, il va reprendre l'affaire familiale, sous la pression des dettes de son grand frère qu'il veut éponger. Face à lui, un jeune flic, William (Noham Edje), est bien décidé à le faire tomber. Autour de ces deux acteurs, le casting compte par ailleurs Salim Kechiouche, Max Gomis, Meriem Serbah, Sawsan Abès ou encore le "Duc" lui-même, Elie Yaffa aka Booba.

Les premières images (vidéo en tête d'article) donnent le ton d'une série très réaliste et promettent un spectacle aussi tendu qu'explosif.

Essayez Amazon Prime - 30 jours gratuits

Une scénariste experte à l'écriture

Pour écrire cette histoire, les créateurs ont notamment fait appel à Marine Francou. Celle-ci s'est illustrée notamment à l'écriture de plusieurs épisodes de la série Un Village français, mais surtout à celle des trois dernières saisons de la grande création originale de Canal+ Engrenages, immense série policière française diffusée entre 2005 et 2020. Ce qui indique, a priori, qu'Ourika sera suffisamment nuancé et complexe pour se distinguer du schéma basique flics contre voyous.

Ce sera pour Booba sa première apparition en tant qu'acteur, mais dans un petit rôle. Il l'expliquait en mars 2021, lors d'une interview sur le plateau de C ce soir.