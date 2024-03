Ourika : la série Prime Video de Booba va vous surprendre (en bien)

On pouvait s'inquiéter que la série "Ourika", co-créée par Booba - il y est aussi acteur-, ne soit qu'une production à la gloire du rappeur connu pour sa musique et ses outrances. Il n'en est rien, "Ourika" se distinguant par son approche humble, tendue, et globalement réussie de la série policière.

Booba passe à la série

À 47 ans, le Duc de Boulogne, rappeur et entrepreneur à succès, ajoute de nouvelles cordes à son arc. Booba, de son vrai nom Elie Yaffa, est en effet co-créateur, co-scénariste et acteur de la série Ourika, une série policière inédite diffusée par Prime Video depuis le 28 avril 2024.

Après des années de développement, les sept épisodes de la première saison d'Ourika sont enfin là, et c'est plutôt une jolie découverte. Créée par Elie Yaffa, Clément Gournay et Clément Godard, avec une écriture supervisée par Marine Francou, scénariste reconnue et notamment à l'oeuvre sur plusieurs saisons du monument Engrenages, Ourika raconte le destin d'une famille de trafiquants, prenant à son début comme contexte les émeutes urbaines de 2005.

Driss Jebli (Adam Bessa) - Ourika ©Prime Video

On y découvre Moussa Jebli (Salim Kechiouche), chef d'un réseau d'importation et de distribution de cannabis, et son jeune frère Driss (Adame Bessa). Ce dernier se tient loin des affaires criminelles de la famille, poursuivant un brillant cursus universitaire et se destinant aux métiers du droit ou de la finance. Lorsque Moussa est incarcéré, la famille Jebli est ruinée et devient la cible de ses anciens partenaires devenus concurrents. Pour protéger sa mère, ne pas laisser tomber sa frère et tout simplement survivre, Driss va prendre les choses en main. Il va devoir vite se faire à la violence et aux codes du milieu, et se méfier d'un jeune flic déterminé et ambitieux, William (Noham Edje).

Un casting très inspiré

Ourika s'inscrit avec une humilité dans la tradition de la fiction policière, et à ce titre assume la banalité de son intrigue. D'un côté, une famille criminelle sous tension, de l'autre des adversaires dangereux, flics et autres voyous. Investigations, course-poursuites, interpellations musclées, meurtres et fusillades... Tout ce qui fait les péripéties d'un drame policier est là, déroulé avec une relative simplicité d'écriture et mis en scène avec une certaine ambition - on pense notamment à la très réussie séquence d'introduction.

C'est alors sur ce canevas attendu que les acteurs et actrices de la série vont s'épanouir. Il faut ainsi souligner les jolies performances du casting principal. Salim Kechiouche, Adam Bessa et Noham Edje - les deux premiers étant des acteurs reconnus et expérimentés, le troisième une révélation - incarnent avec intensité leurs personnages et leurs multiples antagonismes. On noter aussi la présence toujours impeccable de Slimane Dazi. Ils sont notamment rejoints à l'image par Booba himself, qui incarne un dangereux trafiquant, Metis, avec lequel la famille Djebli entretient depuis longtemps une relation trouble...

William (Noham Edje) - Ourika ©Prime Video

Ce qui est étonnant, et une bonne surprise, c'est qu'à l'écran le célèbre rappeur ne fait ni dans l'outrance, l'outrage, ou l'ego trip. Assez loin donc de sa figure de rappeur et de celle d'influenceur/polémiste - versant parfois dans le complotisme -, il se révèle ici aussi doté d'un charisme impressionnant et d'une véritable présence à l'image. S'il n'a pas toutes les couleurs de la palette d'un comédien professionnel, il est tout à fait crédible et performant dans le rôle de ce criminel taciturne, discipliné et sensible à certaines valeurs comme l'honneur et le respect de la parole donnée.

Une réussite

Les trois premiers épisodes sont particulièrement entraînants, vifs, et offrent une bonne sensation d'équilibre entre l'attendu et le nouveau. Une fois que la famille, acculée par les dettes et sur le point de s'effondrer, part au Maroc, sur "ses" terres à Ourika, l'intrigue monte vite à un niveau supérieur, s'attaquant au sujet de la coopération internationale de lutte contre le trafic de drogue.

Plus tard, une autre ellipse nous ramènera à Paris où Driss a définitivement pris le contrôle du marché. On pourra ainsi reprocher le caractère expéditif de ces ellipses et de la deuxième partie de la série, qui tranche avec la patience de son début. Au final, le réalisme de la série s'en trouve diminué.

Ourika ©Prime Video

Mais Ourika affiche cependant quelques solides qualités. En plus d'un casting idéal, la bande originale assurée par le duo Animalsons, compositeurs et producteurs historiques de Booba, est très réussie, et lâche ça et là quelques hits de Booba, dont le culte "Écoute bien".

La série est par ailleurs visuellement convaincante, avec une caméra à l'épaule nerveuse et une jolie photographie. Ourika n'a pas toutes les lumières d'Athena ni la grande association du réalisme et du spectaculaire façon Bac Nord, ce qui peut laisser un petit goût d'inachevé. Mais en réalité, avant peut-être une saison 2 qui poussera les curseurs, la familiarité dégagée par Ourika et l'humilité de sa proposition font paradoxalement sa force. Et l'empêchent de tomber dans les travers de la posture et de l'extravagance qui gangrènent trop souvent le genre.