Outer Banks : découvrez le trailer de la nouvelle série Netflix

Un trésor de 400 millions de dollars attend les héros de "Outer Banks", une série Netflix clairement orientée pour les adolescents. La plateforme fait monter la température avec la première bande-annonce. En ces temps de pandémie, toute nouveauté est plus scrutée que d'habitude.

Outer Banks, c'est avant tout un lieu qui existe réellement du côté de la Caroline du Nord. Une petite station balnéaire qui donne son nom à une nouvelle création originale Netflix. Comme le montre la bande-annonce, l'inégalité règne en ces lieux. Quand certains rament avec deux boulots, d'autres peuvent s'offrir deux maisons. Et cette fracture sociale donne envie à John de s'en sortir.

Ça tombe bien, suite à la disparition de son père, il va se lancer avec trois amis dans la recherche d'un trésor qui vaut dans les 400 millions de dollars. Une coquette somme qui leur permettra d'envisager l'avenir plus sereinement. Mais les choses ne pouvant jamais être trop simples - sinon ça ne serait pas drôle - ils vont rencontrer de nombreux obstacles et rien ne se passera comme ils l'espéraient. Car il s'avère que ce trésor est convoité par d'autres !

Outer Banks, un futur succès ?

Ce programme a clairement pour cible prioritaire les adolescents et fait tout pour les attirer avec cette bande-annonce. Entre l'ambiance très chaude, la belle gueule de son héros, du mystère et une dose d'amour, tout est réuni. La bannière Netflix aidant, Outer Banks peut être un petit succès, surtout en cette période de confinement forcé où on retourne le catalogue dans tous les sens. On ne sait jamais quel destin est promis à un titre de la plateforme tant tout peut potentiellement provoquer un engouement - les réseaux sociaux jouent un rôle déterminant dans ce phénomène. On l'a encore vu dernièrement avec le film La Plateforme, que pas grand monde attendait. Si on doute que la série va être extraordinaire, on avoue que l'aperçu a un petit charme, en partie grâce aux décors de cette Amérique en bord de mer.

C'est Chase Stokes qui a décroché le rôle de John, le héros principal. Il sera accompagné dans cette aventure par Rudy Pankow, Jonathan Daviss et Madison Bailey. On attend maintenant sagement le 15 avril prochain, date à laquelle la série sera lancée sur Netflix.