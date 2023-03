Outer Banks : entre urine et empoisonnement, Chase Stokes a vécu un tournage infernal

Chase Stokes, la star de la série Netflix "Outer Banks" a vécu une journée compliquée lors du tournage de la saison 3. Ce jour-là, l'univers était contre lui et l'a attaqué avec un arbre empoisonné, un oiseau et de l'urine de singe !

Outer Banks : une saison 3 au top pour Netflix

La saison 3 d'Outer Banks est disponible sur Netflix depuis le 23 février. Les abonnés de la plateforme de streaming ont pu suivre la suite des aventures de John B, Sarah et leurs compagnons qui se sont lancés dans une chasse au trésor.

Les spectateurs n'ont pas tardé à dévorer les nouveaux épisodes mis en ligne, permettant à la série de se positionner en première place du Top 10 des séries du moment en France. Même résultat aux Etats-Unis avec une première semaine tout en haut du classement.

Outer Banks ©Netflix

Tout le monde peut a priori se ravir de cette nouvelle saison, que ce soit le casting, les producteurs ou Netflix. D'autant plus que le show est déjà renouvelé pour une saison 4. La star du programme, Chase Stokes n'en a donc pas terminé. Mais on espère pour lui que le tournage des prochains épisodes d'Outer Banks se déroulera mieux que pour la saison 3. Car malheureusement pour lui, tout ne s'est pas déroulé comme prévu, comme il l'a raconté récemment au Tonight Show de Jimmy Fallon.

Une journée en enfer pour Chase Stokes

L'acteur est revenu sur la production et la difficulté à tourner en pleine jungle. Les conditions n'étaient pas évidentes mais pour lui il y eut un véritable enchaînement de galères. Un jour en particulier où "l'univers s'est retourné contre (lui)", et cela commença par ni plus ni moins qu'un empoisonnement !

Il y a cette cascade à la fin de l'épisode final. C'était très fatigant à faire. Donc je me suis posé contre un arbre et soudain j'ai senti que mon bras était en feu. Un membre de l'équipe m'a regardé et a dit : "C'est de la sève d'arbre empoisonnée et tu en as sur tout le bras".

Chase Stokes a alors été emmené dans un van et différentes pommades ont été appliqués sur son bras. Assez vite pour qu'il puisse se remettre rapidement. Mais ce n'était que le début. Alors qu'il discutait ensuite avec le réalisateur, lui disant qu'il se sentait bien, il a soudain reçu un violent coup dans la nuque.

Quelque chose m'a cogné derrière la tête. Ça m'a secoué. Il me regarde et me dit : "C'était un oiseau. Un oiseau vient de te rentrer dedans.

"Un singe m'a pissé dans les yeux !"

Après l'empoisonnement et l'agression d'un oiseau, on pourrait penser que s'en était terminé pour Chase Stokes. Mais le plus drôle (pas pour lui) restait à venir.

Il faisait très humide. Et un membre de l'équipe annonce qu'il commence à pleuvoir. "Enfin ! Ça va pouvoir nous détendre". Je regarde en l'air et il se reprend immédiatement et dit : "Ah non, ce n'est pas de la pluie ! C'est des singes qui urinent". Un singe m'a littéralement pissé dans les yeux !

Tout cela durant une seule journée de travail ! Et malgré tout, il est allé au bout du tournage de la saison 3 d'Outer Banks.