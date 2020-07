Outer Banks : La série Netflix aura une deuxième saison

Les fans de la série "Outer Banks" peuvent se réjouir ! Netflix a annoncé que la série reviendra pour une deuxième saison, seulement trois mois après la diffusion de la première saison.

Une saison 2 pour Outer Banks

C’est officiel, la série Outer Banks sur Netflix reviendra pour une deuxième saison. Une bonne nouvelle pour les fans qui ont pour la plupart découvert la série pendant le confinement en avril dernier. Si vous ne savez pas de quoi parle cette série, voici de quoi vous aider :

Outer Banks suit un groupe d’adolescents vivant en Caroline du Nord appelé les “Pogues” et leur rivalité avec les résidents plus riches de la ville, les “Kooks". John B, le leader des Pogues, est déterminé à savoir ce qui est arrivé à son père qui a mystérieusement disparu. Suite à cet événement, John va aussi se lancer avec trois amis dans la recherche d'un trésor qui vaut 400 millions de dollars. Cependant, ils vont rencontrer de nombreux obstacles et rien ne se passera comme prévu. Il s'avère que ce trésor est convoité par d'autres…

Au casting de cette série pour ados on trouve beaucoup d’acteurs pour qui Outer Banks représente leur premier grand rôle. Chase Stokes, Madison Bailey, Jonathan Daviss ou encore Rudy Pankow figurent au casting.

Outer Banks, la formule Netflix parfaite

Outer Banks est donc une nouveauté Netflix qui a su trouver son public. Selon le site Screenrant, le géant du streaming a appelé la série un “succès” et a récolté beaucoup d’attention et de critiques positives.

Cette année a été très chargée pour Netflix. La plateforme est connue pour sortir beaucoup de nouveautés en même temps et en conséquent beaucoup de séries n’arrivent pas à trouver leur public. Cependant Outer Banks a sûrement été une des nouveautés les plus populaires avec Mes premières fois, ou I Am Not Okay with This plus tôt cette année. Les séries qui ont pour cible principale les ados ont généralement beaucoup de succès sur Netflix, si l’on s’en tient aux exemples cités.

Avec le retour des trois showrunners selon Variety (Jonas Pate, Josh Pate, et Shannon Burke), les fans pourront enfin avoir une certaine résolution quant aux cliffhangers de la saison 1. A savoir, qu’est-il arrivé à John B et Sarah et les conséquences de la révélation sur qui a tué Big John.

Tous les épisodes de la première saison de Outer Banks sont disponibles sur Netflix.