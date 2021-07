Outer Banks : Netflix dévoile la bande-annonce de la saison 2

Pogues are back ! Attendue pour cet été, la série "Outer Banks" dévoile les premières images de sa saison 2, toujours diffusée sur Netflix. Ça va chauffer !

Outer Banks : que la chasse au trésor commence enfin !

Durant le premier confinement survenu l'année dernière, les abonnés hexagonaux de Netflix ont pu découvrir une nouvelle série américaine : Outer Banks. Apparu sur le catalogue de la plate-forme le 15 avril 2020, le show suit un groupe d’adolescents nommé les "Pogues", qui vivent en Caroline du Nord, dans les Outer Banks. L'un d'eux, appelé John B., souhaite découvrir les raisons de la disparition mystérieuse de son père. À l'aide de ses amis, il se met alors sur les traces d'un trésor légendaire que cherchait son paternel.

Outer Banks ©Netflix

À noter qu’avant même le lancement de la série, Netflix avait donné carte blanche aux créateurs de la série pour qu’ils puissent écrire d'autres scripts, en vue d’une potentielle saison 2. Une anticipation bien vue puisque les bons résultats d’audience de la saison 1 d’Outer Banks ont ainsi permis son renouvellement. Les scénaristes projettent d’ailleurs de mettre en chantier plusieurs saisons. Qu'en est-il de cette seconde

Les Pogues en difficulté

La fin de la saison 1 nous avait laissés sur une terrible tempête maritime, dans laquelle John B. et sa petite amie Sarah étaient empêtrés. En effet, John B. était accusé à tort du meurtre d’un shérif, et avait donc décidé de s’enfuir à bord d’un bateau. Sauf que dans une mer déchaînée, son embarcation va couler, laissant ainsi les fans de la série en plein cliffhanger.

Sans surprise, les images du teaser de cette saison 2 nous indiquent que John B. et Sarah sont bel et bien vivants, et en cavale aux Bahamas. Pendant ce temps-là, leurs trois amis Kiara, JJ et Pope se trouvent toujours dans les Outer Banks, persuadés que leurs compagnons sont morts en mer. La nouvelle salve d’épisodes devrait très vite leur indiquer que ce n’est pas le cas. La bande-annonce nous promet en tout cas toujours plus d’actions explosives, de courses-poursuites et d’histoires d’amour. De plus, cette saison 2 pourra compter sur la guest-star Elizabeth Mitchell (Lost, Once Upon a Time) qui devrait être une redoutable ennemie pour les Pogues.

La saison 2 d’Outer Banks sera diffusée sur Netflix, à partir du 30 juillet prochain.