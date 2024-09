Outer Banks saison 4 : une nouvelle chasse au trésor attend les Pogues dans la bande-annonce

Un peu plus d’un an et demi après la sortie de la troisième saison d’"Outer Banks", la série va revenir dans quelques semaines. Netflix vient de partager une nouvelle bande-annonce des épisodes à venir. Attention car cet article contient des spoilers sur la fin de la troisième saison et sur la quatrième !

Outer Banks fera son retour cette année Parmi les séries les plus populaires de Netflix, il y a Outer Banks, centrée sur une bande d’amis, les Pogues. La série nous raconte l’histoire de ces adolescents qui tentent de découvrir pourquoi le père de l’un d’eux a disparu mystérieusement. Ils se retrouvent bientôt propulsés dans une chasse au trésor. Après le grand final de la troisième saison d’Outer Banks, les aventures des Pogues ne sont pas encore finies. Le groupe d’amis, amateurs de chasse au trésor, reviendra cette année pour une quatrième saison. Après un teaser il y a quelques semaines, Netflix a mis en ligne de nouvelles images de cette saison 4. Une nouvelle aventure pour les Pogues Comme le montre la nouvelle bande-annonce d’Outer Banks, la saison 4 ouvrira un nouveau chapitre dans la vie des principaux protagonistes après la découverte du trésor dans la troisième saison. Suite au saut dans le temps, on retrouve ainsi les Pogues un peu plus vieux. Ils semblent avoir tourné la page de leurs aventures décrites dans les précédentes saisons. Mais les choses changent rapidement. Les six amis se retrouvent vite forcés de trouver une grosse somme d’argent. Pour cela, ils se tournent vers… Une nouvelle chasse au trésor. Ils vont donc se lancer à la recherche du navire de Barbe-Noire. Une sortie en deux parties Dans cette nouvelle saison, les fans d’Outer Banks retrouveront donc les Pogues dans un contexte différent. En mars 2023, le co-créateur du show, Josh Pate, avait donné une interview au L.A. Times sur ces nouveaux épisodes. Il avait expliqué que ceux-ci seraient l’occasion de voir les principaux personnages confrontés aux « premiers choix de la vie adulte. » Pour découvrir comment les Pogues s’en sortiront face à ces choix difficiles, il faudra attendre encore un peu. La saison 4 d’Outer Banks sortira en deux parties sur Netflix. La première arrivera le 10 octobre prochain. Et la seconde un peu moins d’un mois plus tard, le 7 novembre.