Outer Range : Josh Brolin dans une série Amazon produite par Brad Pitt

S’ils se sont loupés de peu dans « Deadpool 2 », Josh Brolin et Brad Pitt s’apprêtent à collaborer pour la première fois, sur une série destinée à rejoindre le catalogue de Prime Video. Produite par les deux comédiens, « Outer Range » mettra en vedette le premier dans la peau d’un éleveur américain dépassé par des événements énigmatiques.

Après avoir annihilé la moitié de la population de l’univers d’un simple claquement de doigts, Josh Brolin sera bientôt à l’affiche d’une série pour Prime Video. L’acteur de No Country For Old Men et Sicario tiendra le rôle principal d’Outer Range, sur laquelle il officie également en tant que producteur exécutif aux côtés de Brad Pitt, d’après les informations de Collider.

Josh Brolin au coeur d’un mystère insondable

Dans ce programme, l’interprète de Thanos prêtera ses traits à Royal Abbott, un éleveur du Wyoming. Lorsqu’il se retrouve face à un mystère insondable sur ses terres, il n’a d’autre choix que d’affronter l’inconnu pour les préserver, et pour sauver sa famille.

Outer Range marquera le retour de Josh Brolin sur le petit écran. Ce projet est son premier pour la plateforme de streaming d’Amazon, alors qu’il avait déjà collaboré avec Netflix pour le long-métrage My Deer Hunter Dad. Révélé par Les Goonies, le comédien a ensuite tenu des rôles récurrents dans les séries Private Eye, L’équipée du Poney Express et Mister Sterling. Il est également apparu dans 21 Jump Street, Au-delà du réel : L’aventure continue ou encore Into The West.

Pour le moment, les dates de tournage et de diffusion d’Outer Range n’ont pas été communiquées. En revanche, ce qui est sûr, c’est que Josh Brolin sera à l’affiche de Dune, l’adaptation du classique de Frank Herbert orchestrée par Denis Villeneuve, le 23 décembre prochain. Le comédien interprète Gurney Halleck, campé par Patrick Stewart dans la version de David Lynch, l’un des instructeurs du héros Paul Atreides incarné par Timothée Chalamet. Josh Brolin a aussi récemment tourné dans Flag Day, le nouveau thriller de Sean Penn dans lequel l’acteur et réalisateur tient également un rôle. Katheryn Winnick, Miles Teller et Eddie Marsan complètent la distribution de ce film actuellement en post-production.