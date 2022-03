Outer Range : Josh Brolin prie Dieu dans la bande-annonce de la série Prime Video

Atmosphère étrange en plein Wyoming dans la bande-annonce de la série "Outer Range" dévoilée par Prime Video. Avec Josh Brolin, Tom Pelphrey, Lily Taylor et Imogen Poots au casting.

Josh Brolin en tête d'affiche

Aux côtés de Tom Pelphrey (Mank, Ozark) ou encore de Lili Taylor (Conjuring : les dossiers Warren), Josh Brolin prend les rênes de Outer Range. Le temps a passé depuis son adolescence et son rôle de grand frère dans Les Goonies. Désormais bien connu du grand public grâce (notamment) au personnage de Thanos dans les derniers Avengers, l'acteur américain brille de mille feux en collaborant avec de grands cinéastes.

Incarnant deux rôles dans Dune et Sicario chez Denis Villeneuve, ou pour les frères Joel Coen et Ethan Coen dans True Grit ou No Country for Old Men, Josh Brolin possède une filmographie colossale. Cette fois-ci, il se tourne vers la télévision et la série Outer Range créée par Brian Watkins. Un nom nouveau, à qui on fait entièrement confiance au vu des premières images de la bande-annonce.

Royal Abbott (Josh Brolin) - Outer Range ©Amazon Prime Video

Outer Range, l'étrangeté du Wyoming

Qu'arrive-t-il à Royal Abbott et à sa famille ? Dans le Wyoming aux immenses étendues de plaines, les Abbott cultivent leurs terres nuits et jours. Un jour, Rebecca disparaît. Le cercle familial affronte les mystères entourant les montagnes rocheuses et encerclant la famille, alors qu'un immense vide noir apparaît dans leur pâturage.

Une bande-annonce mystérieuse, qui garde évidemment tous ses secrets pour le jour J de la sortie de Outer Range. Mais qui nous donne assez d'indices pour comprendre ce qu'on verra à l'avenir. Le trailer montre Josh Brolin, chef d'une famille aux airs patriarcaux, priant Dieu. Il veut des réponses à ce monde illogique.

Cette Terre, dépourvue de sens, devient incompréhensible aux yeux de ce père furieux. À travers une prière, il demande à Dieu de répondre de ses actes. Cette colère s'ajoute parfaitement aux scènes énigmatiques de la bande-annonce, qui tease un environnement des plus perturbés. Outer Range sera disponible en avril sur Prime Video.