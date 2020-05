Outlander : plusieurs spin-offs pourraient voir le jour

Le créateur de la série "Outlander", Ronald D. Moore a confirmé qu'au moins un spin-off pourrait voir le jour. Ce serait une bonne nouvelle pour les fans, qui verront cet univers s'étendre encore plus.

Appel aux fans de la série Outlander, Jamie et Claire risquent de ne plus être vos seuls héros. La chaîne américaine qui diffuse la série, Starz, considère vivement l’idée de créer plusieurs spin-offs de la série.

Mais revenons d’abord quelques années en arrière. En 2014, Ronald D. Moore décide d’adapter le livre de Diana Gabaldon, Outlander, pour la télévision. L’adaptation est un succès et fait les beaux jours de Starz.

Outlander, 5 ans d’aventures épiques

Pour rappel, Outlander suit Claire Randall (Caitriona Balfe), une infirmière qui se retrouve projetée de 1945 à 1743 en Ecosse. Coincée dans une autre époque, elle tombe amoureuse du highlander Jamie Fraser (Sam Heughan). Au fil des épisodes, c’est une romance épique et fantastique qui va lier nos héros au fil des saisons et qui sert d’intrigue principale à la série. Les fans sont tous tombés sous le charme de Jamie et Claire et de leurs nombreuses aventures depuis maintenant 5 ans.

La saison 5, qui s’est terminée il y a quelques jours, montrait Jamie et Claire ayant trouvé un semblant de paix après avoir traversé une fois de plus des moments difficiles. Tout est bien qui finit bien ? Ne soyez pas si sûre. Ronald D. Moore, le créateur de Outlander a confirmé selon Screenrant que la saison 6 prendrait place pendant la Révolution Américaine. La série suit depuis le début la saga littéraire en adaptant un tome par saison. Sachant qu’il y a à ce jour huit livres et un neuvième en cours, ce n’est pas le matériel ou l’inspiration qui manque.

Il est donc évident qu’avant que Outlander ne finisse, Starz cherche à étendre l’univers de la série. Toujours selon Screenrant, Ronald D. Moore a teasé l’idée du spin-off en disant que "Starz est intéressée". Il a ajouté en toute simplicité :

Nous avons plus d’une idée, on a plusieurs idées... Nous sommes encore au stade des conversations, donc nous ne sommes pas encore prêts pour en dire plus.

Les spin-offs ne manquent pas à la télé (Fear the Walking Dead et Better Call Saul en sont des bons exemples). Outlander reste une série phare de Starz et il est normal que la chaîne veuille profiter de ce succès encore quelques temps. De plus, ce ne sont pas les personnages secondaires qui manquent, il n’y aura qu’à bien choisir les prochains héros de Outlander.