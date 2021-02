Outlander saison 6 : premières images du tournage en cours

"Outlander" is back ! La série développée par Ronald D. Moore a repris les chemins des plateaux de tournage afin de mettre en scène une saison 6 attendue par les fans. Toutefois, tout n'est pas de tout repos pour la production et ses acteurs.

Claire au pays des merveilles

Outlander est une série tirée des romans éponymes écrits par Diana Gabaldon. Ainsi, elle suit une jeune épouse nommée Claire Randall (Caitriona Balfe) qui, en 1945, se retrouve transportée dans le temps. Elle atterrit alors dans l'Ecosse du milieu du XVIIIème siècle. Sur place, elle va faire la connaissance de Jamie Fraser (Sam Heughan), dont elle finira par tomber amoureuse.

La particularité d'Outlander est qu'elle combine habilement œuvre d'époque, romance et fantasy. C'est cette hybridité qui a rapidement attiré le public depuis sa première diffusion en 2014. Acclamée pour sa qualité artistique, la série compte bon nombre de récompenses et nominations dans les plus prestigieuses cérémonies. D'ailleurs, Caitriona Balfe a failli remporter à deux reprises le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série dramatique.

Il n'est donc pas étonnant que la série soit toujours présente après 6 saisons (des rumeurs de spin-off circulent d'ailleurs). Rappelons qu'avec Black Sails et Power, elle a contribué à amener Starz sur le devant de la scène télévisuelle. Outlander reste donc une série précieuse pour elle.

Outlander ©Starz

Dans les coulisses de la saison 6

Toujours tournée en Ecosse, cette sixième saison verra Claire et Jamie (désormais mariés et vivant aux Etats-Unis) dans de nouvelles aventures périlleuses. En effet, une guerre révolutionnaire plane. Le couple va alors devoir faire les bons choix pour se protéger comme il faut. Surtout, Claire devra se remettre de ses séquelles, suite à l'événement horrible qu'elle a subi en fin de saison 5.

L'équipe est dans tous les cas heureuse de revenir travailler. D'ailleurs, Sam Heughan n'a pas tardé à poster une photo de lui-même en compagnie de Caitriona Balfe. On peut ainsi voir les deux tourtereaux sur une calèche, tirée par des chevaux :

En outre, la production a également posté une vidéo promo officielle sur les réseaux sociaux, histoire de donner une idée aux fans de la beauté des décors, des costumes et des paysages de cette saison 6 à venir.

La pandémie d'un côté, la neige de l'autre

Pour autant, le tournage d'Outlander n'est pas de tout repos, loin de là. En effet, le protocole et les restrictions sanitaires sont stricts. Un problème lorsque l'on sait qu'au niveau des scènes d'amour, la série n'est vraiment pas timide. Sam Heughan s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet le mois dernier :

Que ce soit une scène intime ou une scène normale, nous sommes en contact les uns avec les autres donc je pense qu'on va créer une petite bulle. Pas seulement les acteurs mais aussi notre équipe comme le maquillage et la coiffure (...) Je sais qu'il y aura des règles strictes pour que nous soyons en sécurité. Nous allons être testés, nous allons porter des masques, ce sera vraiment un endroit très sécurisé.

En plus de la pandémie, la production a également dû faire face à une violente tempête de neige. Cela devrait encore faire retarder les choses. Toutefois, on espère pour l'équipe d'Outlander qu'elle poursuivra le tournage dans de meilleures conditions, et qu'elle sera diffusée selon le planning établi.

Cette saison 6 est attendue début 2022 sur Starz et sera disponible ensuite sur Netflix.