Overlook : une série spin-off de Shining est en préparation pour HBO Max

HBO Max est au centre de l'attention aujourd'hui. La plateforme de la Warner accueillera une série "Justice League Dark" sur laquelle bosse J.J. Abrams et on sait aussi qu'une autre série se déroulant dans l'univers de"Shining" est en préparation. Quel projet intrigant que voilà.

Des nombreuses années après avoir donné vie au mythique Shining, Stephen King a remis le couvert avec une suite, Doctor Sleep. Celle-ci vient d'être portée au cinéma par l'intermédiaire de Mike Flanagan et malgré une réussite mitigée au box-office, on se doit de souligner qu'elle comporte vraiment des belles idées et une ambition séduisante. Le mythe Shining doit beaucoup à ce qu'en a fait Stanley Kubrick dans son adaptation que le maître King ne valide pas. Le cinéma retiendra quand même ce morceau de cinéma porté par la prestation démente et habitée de Jack Nicholson. La plateforme HBO Max de la Warner va continuer d'explorer l'univers Shining avec une série spin-off titrée Overlook.

Le célèbre hôtel de Shining va rouvrir ses portes

Le projet voit le jour grâce à l'accord entre la Warner et Bad Robots, la boîte de production de J.J. Abrams. Comme le titre le laisse entendre, l'hôtel Overlook sera au centre de l'attention mais on ne sait pas encore précisément ce que le scénario va vouloir nous raconter ni comment il va se situer dans la chronologie imposée par l'histoire originale. La série est décrite pour l'instant comme un thriller horrifique qui s'inspire du Shining de King et qui en reprendra aussi quelques personnages. Ce n'est pas la famille Torrance qu'il faut attendre au rendez-vous mais davantage des figures qui sont rattachées plus profondément à l'hôtel. On peut notamment penser que le cuisinier Dick Hallorann ou que le gardien Watson apparaîtront. Le roman Shining contient plusieurs figures secondaires qui peuvent être exploitées.

Plus que les personnages, on attend surtout que l'ambiance et l'esprit de King soit repris. Rappelons que J.J. Abrams et Bad Robots étaient déjà responsables de la série Castle Rock, une adaptation très libre de l'ouvre de l'auteur. Si Overlook reprend cette vibe, on risque de s'exposer à quelques surprises. Rappelons, aussi, que la Warner a envie depuis un moment de faire quelque chose autour de l'hôtel Overlook, car un film a été en développement à un moment, sans que visiblement ça n'aboutisse.

L'annonce de la série Overlook s'est faite en même temps que celle de la Justice League Dark, toujours avec J.J. Abrams derrière et pour la plateforme HBO Max. Dans sa recherche de programmes exclusifs pour ce catalogue, ce double coup est plus qu'alléchant !