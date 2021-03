OVNI(s) : Canal+ annonce le tournage de la saison 2

La série OVNI(s) reviendra pour une saison 2. Canal+ a annoncé le début du tournage en Belgique et donné de premières informations sur la suite avec de nouveaux noms au casting et un synopsis déjà dévoilé.

OVNI(s) : nouvelle création de Canal+

En début d'année Canal+ a lançait une nouvelle création originale avec OVNI(s). Celle-ci se déroule en 1978 et suit Didier Mathure, un ingénieur spatial chargé de faire décoller une fusée. Mais lorsque celle-ci explose juste après son décollage, tous les regards se portent sur lui. Après moult vérifications, il n'a pourtant fait aucune erreur de calcul et ne peut expliquer l'incident. Il est donc muté au Gepan, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. À la tête de ce bureau absurde pour la majorité des scientifiques, il estime que chaque cas d'apparition extraterrestre peut s'expliquer par la science. Jusqu'au jour où il ne parvient plus à expliquer certains événements, et qu'une militaire le menace.

OVNI(s) ©Canal+

Avec ses 12 épisodes de 30 minutes, OVNI(s) est une réussite. Portée par Melvil Poupaud dans le rôle principal, la série bénéficie également des présences notables de Michel Vuillermoz, Daphne Patakia, Quentin Dolmaire. Un trio original qui navigue autour de Didier Mathure et nous faire (re)vivre la fin des années 1970 avec bonheur sans trop appuyer sur la nostalgie. On vous en parle davantage avec notre critique de la saison 1.

Il y aura bien une saison 2

La fin de la saison 1 trouvait le moyen de proposer à la fois une possible fin en laissant au spectateur libre cours à son imagination, tout en gardant une ouverture pour une éventuelle suite. Car comme pour toutes les séries, il est toujours difficile de savoir si une saison 2 sera commandée ou non. Bonne nouvelle, Canal+ a décidé de poursuivre l'aventure créée par Martin Douaire et Clémence Dargent. La chaîne a annoncé dans un communiqué de presse le début du tournage de la saison 2 à partir du 29 mars en Belgique.

Surtout, la chaîne cryptée a dévoilé de nouveaux noms qui s'ajouteront au casting pour les prochains épisodes : Alice Taglioni, Andréa Ferréol, Jean-Luc Bideau, Jean-Christophe Folly et Salif Cissé. Et avec cela un synopsis de la suite est déjà disponible :

Depuis que Didier Mathure a vu de ses propres yeux un ovni, il sillonne, en vain, la France à la recherche de nouvelles apparitions. Alors qu’il s'apprête à tout arrêter, un phénomène étrange se produit dans une centrale nucléaire. Un défi pour l'équipe du GEPAN, -Didier, Marcel, Rémy et Véra-, dépassée par ce mystère qui attise tous les fantasmes. Pour Didier, c’est sûr : une intelligence venue d’ailleurs cherche à établir le contact. Et il va tout faire pour essayer de lui répondre, à moins que Claire Carmignac du Ministère de l’Énergie ne l’en empêche…

OVNI(s) est disponible sur Canal+.