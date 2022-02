OVNI(s) sur Canal+ : ce qui vous attend dans la saison 2

"OVNI(s)" revient à partir du 21 février sur Canal+ pour une saison 2. Nous avons rencontré l'équipe de la série pour parler des nouveaux épisodes et de l'évolution de la série.

OVNI(s), c’est l’histoire de Didier Mathure (Melvil Poupaud), un ingénieur spatial brillant jugé responsable de l’explosion d’une fusée au moment du décollage. En conséquence, il est muté au GEIPAN, le Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés et devient donc la risée de ses collègues. Car en bon scientifique, on ne peut pas croire aux extraterrestres. Avec l’équipe déjà en place, composée de Véra (Daphne Patakia), Remy (Quentin Dolmaire) et Marcel (Michel Vuillermoz), il va tout de même devoir répondre aux questions d’habitants certains d’avoir croisés un ovni. Et à force, il se pourrait qu’il soit lui aussi témoin d’un phénomène paranormal…

Un an après la diffusion de la saison 1, Canal+ propose déjà de nouveaux épisodes (à partir du 21 février). Une nouvelle saison produite rapidement. Et ce, même en période de confinement. « Un vrai défi » comme nous le disait Martin Douaire (co-créateur avec Clémence Dargent) qui n’a pas empêché les scénaristes de trouver encore une fois de nouveaux thèmes, propres à l’époque (la série se déroule à la fin des années 1970) et qui résonnent avec aujourd’hui.

-Clémence Dargent : On s’est inspiré du contexte historique avec aussi bien la sortie de Superman (1978), la crise humanitaire des boat people ou encore le nucléaire. De plus, on a écrit cette saison 2 à distance pendant le Covid et ça se ressent dans l’écriture. On est en plein dans cette idée de personnages qui veulent se rejoindre.

-Martin Douaire : On ne cherchait pas à être explicite sur les messages qu’on envoie, mais on se disait que c’est amusant comment les années 1970, avec toutes ces questions et méfiances, par rapport à la science, au nucléaire, sur les OVNIS, sur les conspirationnistes, donnent l’impression d’être dans la même mayonnaise qu’aujourd’hui.

Au programme d'OVNI(s) saison 2

On retrouve donc dans cette nouvelle saison d’OVNI(s) le personnage de Didier, forcément marqué après avoir fait une rencontre du troisième type. Sa vie a totalement changé et il cherche désormais à entrer à nouveau en contact avec un extraterrestre. "L’idée était de faire de lui un naufragé de sa propre vie, quelqu’un qui a tout perdu et qui a cette quête de retrouver cette expérience qu’il a vécu", nous expliquait Clémence Dargent. Avec Martin Douaire, et Maxime Berthemy (qui s’est ajouté à l’écriture de cette saison), ils ont ainsi retrouvé leur personnage, ainsi que Véra, Marcel et Rémi. Mais chacun a bien changé, et l’écriture de cette saison s’est avérée presque aussi difficile que pour la première.

On avait laissé le GEIPAN éclaté en fin de saison 1, donc l’un des enjeux était de réunir les personnages, parce que ce qui marche c’est le groupe. Et il fallait se renouveler. On ne pouvait pas raconter la même histoire qu’en saison 1.

Une fois le Scooby-gang à nouveau réunit, l’aventure d’OVNI(s) va donc se poursuivre avec des événements définitivement paranormaux. Et c’est peut-être là la grande différence avec la saison 1 qui s’amusait à trouver des explications rationnelles aux différents phénomènes.

Le fantastique prend une part plus importante. Mais c’est une forme de fantastique un peu spéciale, plutôt une forme de surréalisme. On n’ira jamais vers des monstres de science-fiction traditionnelle par exemple.

Pas de monstres dans cette saison 2, mais une apparition pour le moins étonnante dans une centrale, ou encore une vraie soucoupe qui vole. Voilà le genre de mystères que vont tenter de résoudre l’équipe.

Des personnages approfondis et encore plus de folie

Bien sûr, OVNI(s) fonctionne avant tout grâce à ses personnages et leurs rapports les uns aux autres. Après avoir fait les présentations en saison 1, la seconde permet de donner un peu plus de profondeur à certains, notamment Véra et Elise (l’ex-femme de Didier).

-Clémence Dargent : Elise a une part beaucoup plus important. Elle a plus d’enjeux professionnels et sentimentaux. On s’est dit que c’était un personnage très attachant alors qu’en saison 1 on la voyait du point de vue de Didier. Pour Vera, en saison 2, elle est la clé de tout ce mystère. Ce qui est intéressant avec elle c’est qu’elle a une mission et c’est un peu la super-héroïne de la série. Elle a des pouvoirs, mais elle voudrait avoir une vie normale. En fait c’est un peu Buffy notre référence.

-Daphne Patakia : Véra est très décalée en saison 1, elle se pose plein de questions sur sa différence. La saison 2 confirme tous ses questionnements, ça légitimise son côté décalé avec lequel elle a du mal à se retrouver.

-Melvil Poupaud : On n'avait pas envie de reprendre la même chose, on voulait que nos personnages changent. Et les auteurs ont fait un super travail car c'est à la fois les mêmes, et à la fois il y a une vraie évolution.

Grâce à l'expérience de la saison 1, les auteurs ont pu pousser un peu plus loin ce petit grain de folie qui fait tout le charme de la série. Ainsi, après avoir dû interagir avec un flamant rose, Daphne Patakia a par exemple droit à plusieurs scènes avec un cochon - en guise de clin d'œil à la saison précédente. Et pour le plaisir de tous (ou presque), les quatre interprètes nous offrent même une scène musicale façon Blue Brothers.

-Melvil Poupaud : C'était du pur plaisir. Ce genre de scène un peu extrême c'est l'occasion de s'amuser. Didier se lâche vraiment à ce moment là. Il passe son temps à dire que la chanson est nulle, mais quand il se met à la chanter il en fait des caisses.

-Quentin Dolmaire : Moi c'est pas le truc que je préfère, parce que je n'aime pas danser non plus. Mais je suis content de l'avoir fait.

OVNI(s) saison 2 est à découvrir sur Canal+ à partir du 21 février.